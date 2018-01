TASR

Nový rok privítalo na prešovskom námestí približne 6000 ľudí

Hodinový prúd zmesi karibského reggae a slovenského folklóru baviacich sa Prešovčanov dokonale rozohrial. Skupina Heľenine oči ich v dobrej nálade udržala až do polnoci.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Jakub Kotian

Prešov 1. januára (TASR) – Nový rok privítalo na prešovskom námestí približne 6000 ľudí. Okrem koncertov domácich kapiel si pozreli desaťminútový ohňostroj, pozdravila ich aj primátorka Andrea Turčanová, ktorá spolu s nimi odpočítala posledné sekundy starého roka. "Do roku 2018 prajem všetkým pevné zdravie, veľa síl a veľa splnených plánov," zaželala Prešovčanom.

Ako TASR informoval tlačový referent mesta Milan Grejták, pešiu zónu roztancovala už od 22.00 h kapela Akustika. "Hodinový prúd zmesi karibského reggae a slovenského folklóru baviacich sa ľudí dokonale rozohrial. Skupina Heľenine oči ich v dobrej nálade udržala až do polnoci. Silvestrovskú noc muzikanti tejto kapely využili aj na krst svojho najnovšieho CD s názvom Vajco," poznamenal. Zábava v diskotékovom rytme pokračovala podľa jeho slov aj po polnočnom ohňostroji. "Situácia v meste bola pokojná, prešovská mestská polícia nezaznamenala žiadne incidenty," doplnil.

Primátorka zhodnotila vlaňajší rok ešte pred jeho koncom pre TASR pozitívne. "Máme za sebou jubilejný rok. Podarilo sa nám splniť naše predsavzatie, každý mesiac urobiť množstvo akcií," uviedla s tým, že ich cieľom bolo u všetkých Prešovčanov vzbudiť povedomie o tom, že metropola Šariša oslávila 770. výročie prvej písomnej zmienky. Medzi významnejšie z nich zaradila septembrový koncert rodákov.

Podobne tomu bolo podľa jej ďalších slov aj pri mnohých investičných akciách, mesto bolo úspešné aj v čerpaní eurofondov. Za pozitívne považuje Turčanová ukončenie prvej etapy cintorína za 1,7 milióna eur. "Záver roka zas patril tomu, že sme na zastupiteľstve schválili kúpu 68 bytov," poznamenala s tým, že ide o nájomné byty, a tak aspoň z časti budú môcť vyhovieť 250 žiadateľom, ktorých majú v poradovníku.

"Úspešne sme ukončili napríklad zateplenie a obnovu Materskej školy Bernolákova. Vyšli nám ďalšie projekty, a to sú telocvične, ďalšie štyri materské školy, ktoré sa budú realizovať v priebehu tohto roka," vymenovala. Samospráva začne aj s revitalizáciou vnútroblokových priestorov, pripravená je tiež cyklocesta Zlatá Baňa – Prešov.

Mesto vlani začalo aj s výstavbou nových parkovísk. Z pôvodného plánu 1900 miest sa zrealizovalo 450, niekoľko stoviek ďalších parkovísk prešlo revitalizáciou. "Tam sa nám nepodarilo naplniť číslo tak, ako sme chceli, ale sú na to aj objektívne dôvody," poznamenala Turčanová s tým, že v týchto aktivitách chcú pokračovať aj v tomto roku. "Ja by som bola spokojná, keby sme mali každé auto zaparkované tak, aby nebránilo vjazdu a výjazdu, prehľadu v križovatkách a podobne," doplnila na margo končiaceho sa volebného obdobia.

Do chodníkov a ciest samospráva vlani podľa hlavy mesta investovala viac ako 3 milióny eur. Nevyčerpaný balík asi 900.000 eur by chceli použiť v tomto roku. Spomenula aj športoviská, medzi úspechy zaradila zrekonštruovaný prešovský velodróm. "Má nového nájomcu, s ktorým sa viaže ďalšia finančná dotácia 250.000 eur na ďalšiu revitalizáciu," uviedla s tým, že na jar by chceli začať aj s búracími prácami na futbalovom štadióne a v priebehu roka by sa mala začať aj jeho výstavba.