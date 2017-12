TASR

Dnes o 18:13 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní VÝNIMOČNÝ ROK V BOXE: Joshua-Kličko pamätným súbojom roka 2017

Kličko, paradoxne, napriek neúspešnému výsledku ponúkol jeden z najlepších, ak nie najlepší výkon svojej titulmi aj olympijským zlatom ozdobenej kariéry.

Britský boxer Anthony Joshua (vpravo) a Ukrajinec Vladimir Kličko, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 31. decembra (TASR) - Rok 2017 sa do pamäti priaznivcov profesionálneho boxu zapísal viacerými výnimočnými súbojmi. Niektoré dokonca prevýšili propagačnú kampaň, ktorá často zostáva bez športovej odozvy. Až budúcnosť ukáže, či bol tento rok iba dočasným záchvevom niekdajšieho šampióna po dlhom období sklamaní, alebo začiatkom novej úspešnej éry. Pri bilancovaní uplynulých dvanástich mesiacov sa však zatiaľ aspoň dá ohliadnuť za tým, čo pripravili.

Medzi zápasmi kraľuje 29. apríl. Pred 90.000 fanúšikmi sa v londýnskom futbalovom svätostánku Wembley stretli domáci Anthony Joshua a ukrajinský bývalý šampión superťažkej hmotnostnej kategórie Vladimir Kličko. Postarali sa o súboj, ktorý sa okamžite zaradil ku klasikám historicky i laicky najatraktívnejšej divízie. Joshua pokoril Klička technickým knokautom v jedenástom kole po tom, ako sa obaja dokázali v predchádzajúcich kolách pozviechať z podlahy. Kličko, paradoxne, napriek neúspešnému výsledku ponúkol jeden z najlepších, ak nie najlepší výkon svojej titulmi aj olympijským zlatom ozdobenej kariéry. Ukončil ju v auguste vo veku 41 rokov. "Bolo to ťažké, ale správne rozhodnutie. Čím viac žiari Joshua, tým viac žiarim ja. Keď som prehral, chcem si byť istý, že som prehral s lepším. Z hĺbky srdca si prajem, aby niesol pochodeň dlhý čas a bol úspešný tak, ako som bol úspešný ja. Odovzdal som pochodeň mladšiemu levovi. Obaja sme si to užili, fanúšikovia si to užili. Bolo to víťazstvo pre nás všetkých. Nevnímam to ako prehru. Získal som si rešpekt, ktorý som si nezískal, ani keď som si vybojoval moje tituly majstra sveta," vyznal sa Kličko pre SunSport.

Ukrajinec vedie zoznam pästiarov, pre ktorých bol rok 2017 rozlúčkový. Okrem neho zavesili rukavice na klinec Američania Floyd Mayweather, Andre Ward, Timothy Bradley, Miguel Cotto z Portorika či Mexičan Juan Manuel Márquez. Všetci majú potenciál stať sa členmi Siene slávy, Mayweather a Márquez sa do nej dostanú nesporne. Prvý menovaný tiež obohatil boxerský rok komerčne nesmierne vydareným augustovým stretnutím s írskym majstrom zmiešaných bojových umení Conorom McGregorom. Američan dosiahol rekordné 50. profesionálne víťazstvo bez jedinej prehry alebo remízy a vzápätí už po tretí raz ohlásil koniec aktívnej činnosti. Rovnako Ward skončil nezdolaný po júnovom odvetnom triumfe nad Rusom Sergejom Kovaľovom. Bradley už tento rok nevstúpil do ringu.

Márquez síce neboxoval od roku 2014, no snahu o ďalší duel vzdal až v auguste: "Je to pre mňa špeciálny a smutný deň. Zranenia ma doviedli k tomuto rozhodnutiu. Bolí to, ale zároveň verím, že nastal správny čas. Rád by som sa rozlúčil v ringu, musím však počúvať moje telo. To mi hovorí, že treba prestať teraz." Mexičana preslávila aj štvorzápasová sága s Mannym Pacquiaom, po remíze a dvoch prehrách - o všetkých troch rezultátoch sa diskutovalo ako o kontroverzných - sa dočkal knokautu svojho veľkého filipínskeho soka.

Zďaleka nekončí Márquezov krajan Saúl Canelo Álvarez, na ktorého by mala čakať odveta proti Kazachovi Gennadijovi Golovkinovi. Ich septembrová prvá konfrontácia bola netrpezlivo očakávaná a počas dvanástich kôl nesklamala. Dojem však pokazilo remízové (ne)rozuzlenie a najmä verdikt rozhodkyne Adalaide Byrdovej 118:110 v prospech Álvareza. Vysvetľovať ho musela aj pred Nevadskou štátnou športovou komisiou (NSAC). V druhom súboji nebude chcieť ani jeden zanechať pochybnosti, tak ako sa to v septembri podarilo Srisaketovi Sorovi Rungvisaiovi.

Thajčan si v marci pripísal tesné víťazstvo nad Románom Gonzálezom z Nikaraguy. Úvodný duel kandiduje rovnako ako Joshua - Kličko na Súboj roka podľa Asociácie amerických boxerských novinárov (BWAA), druhý trval omnoho kratšie. Sor Rungvisai knokautoval bývalého lídra rebríčka naprieč hmotnostnými kategóriami už vo štvrtom kole. "Tvrdo som trénoval štyri mesiace. Bojoval som za Thajsko a zápas venujem mojej krajine. Pred prvým stretnutím som trénoval iba dva mesiace. Teraz som vedel, že ho knokautujem," povedal Sor Rungvisai, ktorého životný príbeh je pozoruhodný. Ešte pred niekoľkými rokmi sa živil zbieraním odpadkov v Bangkoku a momentálne vlastní opasok organizácie WBC v supermušej váhe. Obhajovať ho bude už 24. februára proti Mexičanovi Juanovi Franciscovi Estradovi. Tento súboj, ako aj Canelo - Golovkin II dávajú prísľub, že profesionálnemu boxu by sa mohlo viesť dobre aj po Novom roku.