NHL: Forsberg bude chýbať Nashvillu pre zranenie

Vedenie Nashvillu neinformovalo, ako dlho by mal Forsberg pauzovať.

Filip Forsberg, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Nashville 31. decembra (TASR) - Hokejisti Nashvillu Predators sa budú musieť v najbližšom čase zaobísť v NHL bez svojho najproduktívnejšieho hráča Filipa Forsberga. Švédsky krídelník utrpel v piatkovom zápase na ľade Minnesoty Wild bližšie nešpecifikované zranenie v hornej časti tela a jeho zámorský klub ho v sobotu zaradil na listinu zranených hráčov.

Vedenie "predátorov" neinformovalo, ako dlho by mal Forsberg pauzovať. Dvadsaťtriročný útočník s určitosťou vynechá minimálne najbližšie tri zápasy Nashvillu, možná je však aj oveľa dlhšia absencia. V 37 dueloch prebiehajúceho ročníka nazbieral Forsberg 34 bodov za 15 gólov a 19 asistencií. "Filip je jeden z našich top kanonierov a odkedy k nám prišiel, patrí každú sezónu medzi našich najlepších hráčov. Je pre nás nešťastím, že sa zranil, no to sa v tejto lige stáva. Otvára sa tým šanca pre iných hráčov," citovala agentúra AP trénera "Preds" Petra Lavioletta.