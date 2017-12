TASR

Dnes o 15:50 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Ibrahimovič sa opäť zranil, United bude chýbať približne mesiac

Dôvodom je opätovné zranenie kolena.

Na snímke Zlatan Ibrahimovič. — Foto: TASR/AP

Manchester 31. decembra (TASR) - Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič bude chýbať anglickému klubu Manchestru United približne mesiac. Dôvodom je opätovné zranenie kolena, pre ktoré absentoval od apríla a na trávniky sa vrátil v druhej polovici novembra.

"Zlatan nám bude chýbať asi mesiac. Ide o to isté koleno, čo predstavuje veľký problém pre 36-ročného človeka, teda 'leva', ako by Zlatan povedal," vyjadril sa pre portál www.independent.co.uk k Ibrahimovičovi jeho tréner Jose Mourinho.

V pondelkovom zápase "červených diablov" na pôde FC Everton nebude mať portugalský kouč k dispozícii ani druhého z dvojice hviezdnych útočníkov. Romelu Lukaku, pre ktorého by to bol prvý zápas proti svojmu bývalému klubu, sa zranil na začiatku sobotňajšieho stretnutia so Southamptonom (0:0), keď ho museli z ihriska odniesť na nosidlách po zrážke hlavami s hosťujúcim obrancom Wesleym Hoedtom. Podľa Mourinha bude Lukaku chýbať mužstvu minimálne v najbližších dvoch zápasoch.