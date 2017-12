TASR

Nemecko bude potrebovať po roku 2022 rezervné energetické zdroje

Budovaniu plynových elektrární bude musieť predchádzať rast ceny elektriny.

Ilustračné foto. — Foto: TASR/AP

Düsseldorf 30. decembra (TASR) - Nemecký energetický koncern Uniper sa už začína pripravovať na obdobie po odpojení posledného jadrového bloku v krajine od rozvodnej siete. V roku 2012 rozhodla nemecká spolková vláda, že k tomu má dôjsť najneskoršie v roku 2022.

Otázka energetickej bezpečnosti Nemecka sa podľa šéfa Uniperu Klausa Schäfera znovu stane aktuálnou. „Budeme potrebovať nielen jestvujúce, ale možno aj nové plynové elektrárne, aby sme nimi vyrovnávali výkyvy, ktoré vznikajú pri výrobe elektriny z veterných parkov a slnečných panelov,“ uviedol manažér.

Budovaniu plynových elektrární však bude musieť predchádzať rast ceny elektriny. Pri súčasnej cene koncern síce dosahuje zisk, ale to nestačí na krytie kapitálových výdavkov. Cena megawatthodiny (MWh) by mala vzrásť o 10 až 15 eur podľa použitej technológie výrobcom. Potom by bolo všetko v poriadku. Výrobcovia teraz za MWh dostávajú okolo 35 eur.

O Uniper, ktorý je dcérou koncernu E.On, prejavuje záujem fínska spoločnosť Fortum. Schäfer uviedol, že jeho akcionári Fínom ponúkajú len 548.000 akcií. To je z ich celkového počtu len 0,15 %. Fíni ich chcú kúpiť výrazne lacnejšie, než stoja na burze. Taký návrh nie je pre akcionárov zaujímavý. Druhého februára sa skončí rozšírená ponuková lehota. Po nej sa uvidí, koľko akcionárov prijme ponuku Fortumu.