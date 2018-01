TOP 5 najvtipnejších momentov na internete v roku 2017

Lenka Miškolciová

Tu sú momenty, kedy bol internet v roku 2017 naozaj vtipným miestom.

Bratislava 31. decembra - Bez internetu si dnes mnohí už svoj život ani nedokážu predstaviť. Cez internet komunikujú s rodinou a priateľmi, ktorí sú od nich vzdialení, zisťujú, čo je nové vo svete a udržiavajú sa v obraze. Vďaka internetu si dnes už dokážeme zjednodušiť snáď každú činnosť či situáciu. A hoci nás možno niekedy internet už otravuje a často prináša zlé správy, sú aj situácie, kedy nám vie vyčariť poriadny úsmev na perách.

Zozbierali sme pre vás niekoľko momentov, kedy bol internet v roku 2017 skutočne zábavným miestom. Spomeniete si ešte na tieto dnes už často legendárne internetové zábavky?

Ako deti prekazili reportáž na BBC

Bolo to v marci, keď profesor politológie Robert E. Kelly z univerzity Pusan v Južnej Kórei v rozhovore naživo pre BBC komentoval súčasnú politickú situáciu v Južnej Kórei. Jeho deti si však asi povedali, že ocko už dlho rozpráva do počítača a prišli ho pozrieť. Ako prvá do miestnosti vošla tanečným krokom profesorova štvorročná dcérka, ktorú chvíľku na to nasledoval jej ročný brat. A úplný chaos nastal, keď do miestnosti vbehla ich mama, ktorá sa deti snažila čím skôr z miestnosti odpratať a nechať tak manžela dokončiť v pokoji rozhovor.

Video sa stalo virálnym prakticky okamžite a do dnešného dňa má na Youtube už viac ako 26 miliónov zhliadnutí. Robert E. Kelly na popularitu jeho rozhovoru reagoval jednoducho: „Sme radi, že sme toľko ľudí pobavili a potešili.“

Povedz „tyčinky“!

Toto rozkošné video sa na internete objavilo 5. júna 2017. Zobrazuje dievčatko, ktoré sa márne snaží vysloviť správne slovo „tyčinky“. Mamička zverejnila vtipné video svojej dcérky, ktorá tyčinky vyslovuje vo vlastnom štýle, na svojom Facebook profile a z malej slečny sa okamžite stala hviezda celého slovenského internetu.

Prvák odpovedá, aký je jeho obľúbený predmet

7. septembra sa Sajfa vybral vyspovedať prvákov, ako sa im pozdáva v školských laviciach. Narazil tu na prváčika Kuba, ktorého sa okrem iného spýtal aj to, aký je jeho obľúbený predmet. Čakali by ste odpoveď ako slovenčina, matematika, telocvik či dejepis? Nie. Kubov obľúbený predmet je štvorec.

Kameraman čakal na jeden záber 3 hodiny...a potom prišiel autobus

Toto je možno skôr niečo pre škodoradostných. Kameraman prišiel na miesto vyhradené pre médiá o 4 ráno, aby o 3 hodiny mohol naživo pre divákov odvysielať rúcanie baseballového štadiónu v Atlante. Avšak práve, keď začul prvú ranu, do cesty sa postavil autobus, a tak kameraman nenatočil vlastne vôbec nič. Iba zvuky padajúceho štadióna. Tomu sa povie smola.

Výzva „zem je láva“

Pôvodne hra, ktorú sme sa hrali ešte ako deti, v roku 2017 načisto ovládla internet a stala sa ďalšou z rady rôznych virálnych výziev. V hre Zem je láva ide o to, že ak vám niekto povie Zem je láva, do päť sekúnd sa musíte dostať na miesto, z ktorého sa nebudete dotýkať zeme. No a nebolo by to predsa to pravé orechové, ak by sa pri tom ľudia nenakrúcali na video. Vznikli tak rôzne vtipné kompilácie, ako napríklad aj tá nižšie.