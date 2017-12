TASR

Minčík: Športovci dosiahli v ére samostatnosti dostatok úspechov

Juraj Minčík na OH 2000 v Sydney získal bronz v C1 a medzi singlistami patril roky ku svetovej špičke.

Na archívnej snímke Juraj Minčík. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 29. decembra (TASR) - Rozdelenie ČSFR otvorilo dvere mnohým slovenským športovcom, ktorí sa po vzniku samostatnej republiky dokázali výrazne presadiť aj na medzinárodnom poli. Patril medzi nich aj vodný slalomár Juraj Minčík. Na OH 2000 v Sydney získal bronz v C1 a medzi singlistami patril roky ku svetovej špičke.

"Rozdelenie som vnímal pozitívne z toho dôvodu, že som mal oveľa jednoduchšiu cestu k reprezentácii, v tom čase juniorskej. Tým pádom som mohol zbierať skúsenosti na svetových podujatiach a možno aj vďaka tomu som dosiahol úspechy, na ktoré som pyšný. Takže z pozície športovca som rozdelenie republiky vnímal naozaj v tom lepšom svetle," povedal Minčík v rozhovore pre TASR.

Úspechy slovenských športovcov v ére samostatnosti považuje za dostačujúce. "Slovensko je malá krajina a myslím si, že našimi výsledkami sme urobili dosť veľkú dieru do sveta. Podľa mňa sú všetky úspechy adekvátne. Samozrejme, vždy to môže byť lepšie. Ak by sme sa uspokojili, prestali by sme napredovať. Určite sa však nemáme za čo hanbiť."

V súčasnosti sa Minčík prezentuje na poli funkcionárskom, kde by chcel rovnako pomôcť k lepším výsledkom. "Ja by som bol veľmi rád, keby prácu smerom k Slovenskému olympijskému výboru, ktorú možno nie je až tak vidieť, reálne pocítili aj športovci. Nielen zväzy a funkcionári. Prostredie pre nich sa skvalitňuje a to je aj poslanie pre nás funkcionárov, aby to tak bolo."

Bývalého reprezentanta vymenovali v novembri 2016 za nového riaditeľa Športového centra polície (ŠCP). Za sebou tak má prvý rok vo funkcii. "Bol to najmä poolympijský rok. A to je čas pre športovcov pozerať sa možné zmeny rôznych materiálov, okrem toho prichádzajú nové pravidlá v športových disciplínach. Takže je priestor čo najlepšie na to zareagovať. Nie každý sa môže dostať na olympiádu, čiže tým, ktorým to nevyšlo, sa môžu snažiť o čo najlepšie výsledky. Ja som s bilanciou Športového centra polície maximálne spokojný. Máme štrnásť medailí z vrcholných podujatí, čiže MS a ME a to hodnotím ako veľmi dobre," zhodnotil Minčík uplynulých 12 mesiacov. Už počas nich však musel myslieť aj na blížiaci sa rok 2018. "V roku 2018 nás čakajú zimné olympijské hry, kde máme aj my zastúpenie. Chcel by som, aby naši športovci boli spokojní s prípravou a výsledkami. Po medaile samozrejme túžime, snažíme sa pre športovcov všetko urobiť. Uvidíme, ako sa nám zadarí." Stredisko ŠCP by v Pjongčangu mali reprezentovať snoubordistka Klaudia Medlová, akrobatická lyžiarka Zuzana Stromková, krasokorčuliari Lukáš Csölley a Nicole Rajičová, sánkar Jozef Ninis a bežec na lyžiach Peter Mlynár.

Minčík zatiaľ nevie, koľko práce ho čaká v olympijskom roku. "Neviem to ešte posúdiť, pretože som vo funkcii prvý rok. Olympijskú sezónu som zažil ako tréner a tú poolympijskú ako funkcionár. Ale očami športovca je to dosť veľký rozdiel," povedal Minčík a dodal: "Čakáme najmä na správu zo streleckej federácie, aké oznámi nominačné kritériá na OH 2020 do Tokia. Na základe toho musíme pripraviť športovcov na nominačný kľúč tak, aby sme začali zbierať nominačné miestenky. Vydýchnuť sa veľmi nedá, pretože sa športy prelínajú. V roku 2018 máme vrchol ZOH, ale v tomto čase sa už naši ďalší športovci pripravujú na sezónu. Takže moje myšlienky smerujú aj k letným športom."

Od éry samostatnosti slovenskí športovci nazbierali množstvo medailí, ale celková situácia sa mení. Talentov je menej, možností tiež. "Nie je tajomstvom, že náš šport prežíva určitú krízu. Máme menej športujúcej mládeže i športovísk, sú to spojené nádoby. O tom by sme mohli rozprávať celé hodiny. Snažíme sa však urobiť všetko pre to, aby sme mali čo najlepšie individuálne výsledky top športovcov, aby sme na základe nich mohli poukázať a nasmerovať mládež k tomu, že sa oplatí športovať. Musíme sa mať o čo oprieť," uzavrel Minčík.