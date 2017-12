Moravcovej kariéra zaujala dlhovekosťou na najvyššej úrovni

TASR

Jej výnimočné úspechy v športe ocenili viacerými oceneniami a poctami. Šesťkrát získala titul najlepšej športovkyne Slovenska a na nedávnej oslave SOV patrila medzi najjagavejšie hviezdy.

Martina Moravcová na archívnej snímke. — Foto: TASR

Bratislava 29. decembra (TASR) - Slovenský šport dal svetu za 25 rokov samostatnosti niekoľko skvelých odkazov. Medzi najvýraznejšie patria rekordy a úspechy Martiny Moravcovej, ktorá sa zaradila medzi najvýznamnejšie svetové plavecké osobnosti svojej éry. Počtom úspechov patrí aj medzi najúspešnejšie plavkyne svetovej histórie.

Dvadsaťpäť rokov samostatnej SR vníma Moravcová pozitívne. "Ja to vnímam celkovo dobre. Všetko čo sme dosiahli je naše, teda slovenské. Takto sa na to pozerám ja. Slováci sú nenásytní, ale ja si myslím, že toho bolo dosť. Je pozitívne, že na to ako sme malí, a že nás je len päť miliónov, tak tie úspechy dokážeme prinášať. Zatiaľ toho bolo viac na individuálnej úrovni ako tímovej, každý sa možno spolieha na hokejistov, či futbalistov. Občas sa podarilo uspieť basketbalistkám, hádzanárom či volejbalistom, ale v poslednom období nášmu športu dominujú individualisti. A to už sú niekedy až svetové osobnosti, to je veľmi dobré," povedala Moravcová v rozhovore pre TASR.

Pre plaveckú legendu sa všetky dosiahnuté úspechy počítajú, nerada by vyzdvihla ten naj. "Ťažko povedať, ktorý zanechal najväčší dojem. Za 25 rokov sa toho udialo naozaj veľmi veľa, nechcem nikomu nič odobrať. Hodnotí sa to vždy rok po roku. V globále naozaj ťažko povedať," poznamenala mnohonásobná slovenská, európska i svetová rekordérka.

Od vzniku samostatného štátu sa situácia v športe postupne mení, športovcov najmä medzi mladšou generáciou je menej. "Dúfajme, že bude lepšie. Doba je dnes iná, deti sú pohodlnejšie, snažia sa vynikať inak ako v športe. My sme sa za našich čias viac hýbali, viac sme športovali. Možno aj to je výsledkom toho, čo sme dosiahli. V súčasnosti možno rodičom chýba motivácia viesť deti k športu. A ak sa niekto nájde, je to skôr o individuálnom talente. Nemôžeme očakávať, že budeme mať naraz skvelý hokejový aj futbalový tím, alebo výborných plavcov. Základňa je malá," upozornila Moravcová.

Slovenská plavkyňa sa zaskvela dvomi striebrami na OH 2000 v Sydney. Jej nasledovníci sa rodia ťažko, plavcom chýbajú najmä bazény. "Stačilo by viac menších, ako jeden veľký mega bazén. Podľa mňa nie je cesta postaviť nejaký národný kolos, ale budovať sieť menších bazénov, kde sa plavci budú môcť rozvíjať." Svojou výnimočnou a dlhotrvajúcou športovou kariérou bez väčších výkyvov sa stala jednou z najvýznamnejších športových osobností v doterajšej histórii samostatnej Slovenskej republiky.

