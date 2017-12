TASR

Dnes o 17:41 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Vlhová si v Lienzi nechala to najlepšie na záver, mrzelo ju prvé kolo

V druhom kole piatkového obrovského slalomu sa Petra Vlhová vyšvihla na siedmu pozíciu, na ktorej sa umiestnila po druhý raz v kariére vo SP.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová na trati 2. kola obrovského slalomu Svetového pohára žien v rakúskom Lienzi 29. decembra 2017. — Foto: TASR - Martin Baumann

Lienz 29. decembra (TASR) - Petra Vlhová si na podujatí Svetového pohára alpských lyžiarok v rakúskom Lienzi schovala to najlepšie do poslednej štvrtej jazdy. V druhom kole piatkového obrovského slalomu sa vyšvihla na siedmu pozíciu, na ktorej sa umiestnila po druhý raz v kariére vo SP.

Pre slovenskú reprezentantku je rezultát o to potešujúcejší, že v doterajšom priebehu sezóny obrovského slalomu sa jej podľa vlastných slov nedarilo. Po šestnástej priečke v Söldene a desiatej v Killingtone nasledovalo až 28. miesto v Courcheveli. "Od Söldenu som sa veľmi trápila v 'obráku'. Možno to tak navonok ani nevidno, ale v mojom vnútri... Nemohla som zo seba vydať maximum, v piatok som sa k tomu konečne priblížila. Aj keď viem, kde mám rezervy a kde sa ešte môžem zlepšiť. Som rada, že druhé kolo mi vyšlo a trošku som sa posunula," povedala Vlhová v cieľových priestoroch.

V momente jej príchodu do cieľa sa na tabuli rozsvietil zelený údaj s vysokým náskokom na dovtedy vedúcu Rakúšanku Elisabeth Kappaurerovú. Slovenka však vedela už na trati, že si môže pripísať dobrý výsledok: "Keď som vchádzala do poslednej strminy, tak som cítila, že to môže byť dobré. Spodok som išla úplne naplno a snažila som sa pustiť lyže už od roviny do strminy. Prišla som do cieľa a bolo to dobré. V prvom momente som bola veľmi šťastná, pretože športovec chce stále podávať to najlepšie. Keď som videla zelené čísla, samozrejme, bola som rada. Zaostrila som a bolo tam 98 stotín sekundy, veľmi ma to potešilo. Konečne som predviedla moju jazdu. Poteší to a pridá trošku sebavedomia. Keď sa človek trápi, potrebuje naštartovanie."

Vlhová stratila čas, ktorý ju stál utvorenie kariérneho maxima v technicky najnáročnejšej disciplíne, predovšetkým v prvom kole. "Mrzí ma, pretože už sme na takej úrovni, kde potrebujem dve kolá, aby som mohla pomýšľať na ešte vyššie umiestnenie," pokračovala Vlhová. Aj vďaka siedmej pozícii sa však mohla s Lienzom lúčiť radostnejšie než po štvrtkovom slalome. "V priemere" dopadlo dvojdňové podujatie pozitívne: "Piate a siedme miesto sú skvelé, mám ďalšie body a ideme ďalej. Možno keby bol slalom zajtra, tak by to dopadlo inakšie. Človek však nikdy nevie, čo bude. Vo štvrtok to bolo takto, slalom mi nevyšiel, ale už to neriešim, lebo to nezmením. Všetko treba hodiť za hlavu, v piatok bol nový deň, nová šanca. Bolo potrebné využiť to a ja som to využila. Cítila som sa omnoho lepšie, lebo vo štvrtok som sa už od rána necítila dobre."

Na lyžiarky vrátane Vlhovej ihneď čakali ďalšie presuny, keďže nahustený kalendár SP na prelome rokov pokračuje. Už na Nový rok je v Osle na programe mestská paralelná súťaž. V nórskej metropole bude mať podujatie SP v alpskom lyžovaní premiéru. "Je to niečo iné, ale ešte to neriešim. Teraz na mňa čaká veľmi veľa cestovania a tréningu. Keď prídem do Osla, budem sa snažiť koncentrovať na preteky a potom uvidíme. Druhého ideme naspäť, tretieho mám Záhreb. Je to tam veľmi nabité, takže teraz je dôležité dobre zregenerovať, dobre potrénovať a koncentrovať sa na každú súťaž," uzavrela Vlhová.

