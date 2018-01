Dobré noviny

Včera o 20:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Len 18-ročný študent vynašiel na hodine chémie spôsob, ako zachytiť škodliviny zo vzduchu, ktorý šokoval aj najväčšie spoločnosti

Šikovnosť mladých ľudí sa nedá poprieť. Aj tento 18-ročný muž vymyslel niečo úžasné.

Ethan Novek a profesor Menachem Elimelech — Foto: qz.com

Čo je čistá energia? Určite nie to, čo je okolo nás v súčasnosti. Aj napriek rýchlemu vývoju v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, je svet z troch štvrtín závislý pri výrobe elektrickej energie na fosílnych palivách. Existuje mnoho projektov, ktoré bojujú a snažia sa, aby sa škodlivé emisie pred tým ako sa dostanú do ovzdušia zachytili. Tieto technológie sú však enormne drahé. Ak ale príde mladý človek, ktorý má nápad za zlomok týchto cien, je to niečo úžasné.

Nie sú to iba slová, mladý 18-ročný Ethan Novek naozaj žije a jeho nápad existuje. Ethanovi sa podarilo vymyslieť technológiu, ktorá by bola schopná zachytiť škodlivé CO2 za približne 10 dolárov na jednu tonu. Ide až o 85% menej peňazí ako sú bežné priemyselné normy. Ethan je študentom na strednej škole a práve na hodinách chémie vznikol tento nápad v jeho hlave.

Foto: qz.com

Použitie hnojiva

Bežne sa na zachytávanie CO2 využívajú amíny, teda organické zlúčeniny obsahujúce dusík. Na základe tepelnej reakcie sa pomocou amínou oddelia škodlivé skleníkové plyny, ktoré sa následne spracovávajú ďalej. Nevýhoda však je v prvom rade vysoká cena amínov a za druhé vysoká teplota, ktorá postupne oddeľuje skleníkové plyny. Študent Ethan sa preto rozhodol vymyslieť lacnejšiu alternatívu. Technikou, ktorú použil vytvoril hnojivo na báze dusíka, ktorým sa snažil rovnako oddeliť skleníkové plyny, ako to je v prípade už spomínaných amínov.

Nápad mladého muža by bolo možné využiť priamo v praxi v elektrárňach. Stačilo by iba nasmerovať plyny do zmesi amoniaku a vody. Interné plyny, akým je napríklad kyslík, by sa dokázali pri spojení s oxidom uhličitým premeniť na soľ. Po tom, ako by bola rozpustená soľ, oddelil by sa amoniak od oxidu uhličitého. Následná destilácia by mohla pri každej oddelenej časti pomôcť pri recyklácii. Tento oxid uhličitý by sa mohol neskôr použiť na výrobu kyseliny octovej alebo syntetických plynov. Okrem finančných nákladov by klesla spotreba energie až o 75%.

Foto: qz.com

Šikovného Ethana si všimol aj profesor Menachem Elimelech z americkej univerzity Yale. Spoločne s ďalšími pracovníkmi s Yale napísali štúdiu, ktorá bola zverejnená minulý rok v časopise Environmental Science & Technology Letters. Ethan Novek si založil spoločnosť Innovator Energy a pracuje na svojej prvej elektrárni, ktorá by mohla využívať odpadový plyn získavaný z chemických továrni a elektrárni na zachytávanie až 1000 kilogramov emisií za deň.