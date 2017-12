TASR

Dnes o 15:01 čítanie na minútu 0 zdieľaní Rimavská Sobota má podľa primátora za sebou veľmi úspešný rok

Počas posledných siedmich rokov kleslo úverové zaťaženie Rimavskej Soboty zhruba o 13,5 percenta bežných príjmov.

Na snímke barokový kostol sv. Jána Krstiteľa na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote. — Foto: TASR - Branislav Caban

Rimavská Sobota 29. decembra (TASR) – Veľmi úspešný rok, predovšetkým v oblasti financií a realizácie projektov, má za sebou mesto Rimavská Sobota. Na decembrovom zasadnutí mestských poslancov to v zhodnotení končiaceho sa roka 2017 povedal primátor Jozef Šimko.

„Ekonomicky tak dobre mesto ešte hádam od roku 1989 nestálo, ako stojí dnes. Dovolím si povedať, že úverové zaťaženie klesá a čo sa týka budovania mesta, tak sme fakt postúpili,“ podotkol primátor s tým, že ide o spoločný úspech vedenia mesta, jeho pracovníkov i poslancov. „Mám taký pocit, že za posledné tri roky sme toho urobili pre mesto naozaj veľa,“ dodal.

Ako ďalej uviedol pre TASR, počas posledných siedmich rokov kleslo úverové zaťaženie Rimavskej Soboty zhruba o 13,5 percenta bežných príjmov. „Pokiaľ by som vtedy pri nástupe do funkcie nebol zdedil vysoké úverové zaťaženie, tak možno počas môjho pôsobenia by sme nemuseli zobrať žiadny úver,“ konštatoval Šimko, podľa ktorého sa však napriek tomu podarilo v meste zrealizovať mnohé projekty z vlastných prostriedkov.

Za najväčšie úspechy v tejto súvislosti podľa vlastných slov považuje dokončenie detského bazéna v rekreačnej oblasti Kurinec, rekonštrukciu Námestia Š. M. Daxnera a Námestia M. Tompu, ako aj prebiehajúcu revitalizáciu mestskej záhrady. Za prioritu budúceho roka označil výstavbu toboganu a bazéna s vlnobitím na Kurinci. „Tobogan by sme chceli odovzdať do 15. júna. Bazén v budúcnom roku začneme stavať tiež, ale dokončíme ho až v roku 2019,“ doplnil.