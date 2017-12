TASR

HLINA: Zákon o dreve je vypitvaný, umožní ďalšie drancovanie lesov

V medzirezortnom pripomienkovom konaní neboli podľa lídra mimoparlamentného KDH akceptované zásadné pripomienky ministerstva životného prostredia.

Ilustračné foto — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 29. decembra (TASR) - Návrh zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh, ktorý vláda SR schválila 13. decembra, je vypitvaný, neškodný a umožní, aby sa na Slovensku pokračovalo v drancovaní lesov. Na piatkovej tlačovej konferencii to vyhlásil líder mimoparlamentného KDH Alojz Hlina na margo právnej normy, ktorú bude v roku 2018 schvaľovať parlament.

"Nebolo by to Slovensko, keby sme neboli v niečom špecifickí. Tento zákon mal platiť už od roku 2013 a je otázka, prečo neplatí a komu to vyhovuje. Vláda bola donútená ho prijať. Ak by to neurobila, hrozila by nám pokuta 100 miliónov eur. Teda nepredkladajú zákon, lebo chcú, ale preto, lebo musia. Sme pritom posledná krajina v EÚ, ktorá tento zákon ešte nemá," upozornil Hlina s dôvetkom, že právna norma môže pomôcť zachrániť prírodu a ochrániť lesy, ak bude urobená dobre.

"Existujúci návrh je však vypitvaný a neškodný. Je predložený tak, aby naplnil formálnu požiadavku Európskej komisie, ale aby nebolel smerom dovnútra," myslí si Hlina. Podľa jeho slov neboli v medzirezortnom pripomienkovom konaní akceptované zásadné pripomienky ministerstva životného prostredia. "Boli vecné a logické, nebola však akceptovaná ani jedna," zdôraznil.

Hlinovi sa tiež nepáči, že šéfa pripravovanej Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie (SLDI) má menovať a odvolávať minister pôdohospodárstva. "Táto inšpekcia už vzniká vo Zvolene a má zaujímavé personálne obsadenie. Koordinátorom inšpekcie je Martin Kicko. Hovorí sa, že je to brat riaditeľa sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva na ministerstve pôdohospodárstva Petra Kicka. Tu už nestačí ani porekadlo urobiť z capa záhradníka," odkázal.

Šéf KDH je presvedčený, že je tu šanca pre Slovákov začať chrániť lesy, ak sa tomu postavíme, vytvoríme dostatočne silný tlak a na konci celého procesu môžeme dať slovenským lesom darček tým, že vytvoríme niečo, čo ich skutočne ochráni.

Podľa náčelníka Lesoochranárskeho zoskupenia Vlk Juraja Lukáča je poznať, že bol zákon pripravený na poslednú chvíľu. "Je to len kompilát legislatívnych predpisov a dokumentov, ktoré platili aj doteraz, po novom budú na jednom mieste. Absentuje tam snaha konkrétne riešiť nájdené nedostatky," tvrdí.

Aj Lukáč považuje za absurdné, že inšpekcia ako kontrolný orgán má byť organizáciou ministerstva pôdohospodárstva. "To je akoby mafia kontrolovala samú seba. Inšpekcia v takomto postavení nebude schopná dosiahnuť reformu a skutočnú kontrolu. Mám podozrenie, že to bol aj zámer," myslí si Lukáč, podľa ktorého by šéfa inšpekcie mala voliť NR SR a mal by to byť manažér, ktorý nepochádza z lesohospodárskych kruhov.

Ak právna norma prejde parlamentom, účinná má byť od apríla 2018. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR chce zákonom zabrániť vstupu dreva z nezákonnej ťažby a výrobkom z takéhoto dreva na európsky trh. Po viac ako štyroch rokoch tak SR preukáže splnenie nariadenia EÚ.

"Tvrdo zakročíme proti každému, kto by sa chcel obohacovať na nelegálne získanom dreve. Zákonom zamedzujeme vstupu dreva z nezákonnej ťažby, či už zo Slovenska, zahraničia alebo výrobkom z takéhoto dreva na vnútorný trh EÚ prostredníctvom Slovenskej lesnícko-drevárskej inšpekcie (SLDI). Za porušenie tohto zákona budú hroziť sankcie až do výšky 200.000 eur," uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS).

Inšpektori SLDI patriacej pod MPRV SR so sídlom vo Zvolene budú kontrolovať v rámci celého Slovenska aktivity obchodníkov s drevom, dovozcov, prepravcov a všetky fyzické a právnické osoby, ktoré uvádzajú drevo a výrobky z neho na trh. Vydávať budú rozhodnutia a sankcie, zabezpečovať poradenskú činnosť, spolupracovať s colnými orgánmi, v prípadoch pochybnosti o druhu, pôvode a množstve dovezeného dreva či výrobkov z neho. Inšpektori budú oprávnení vstupovať na pozemok, do stavby, do zariadení, do vozidiel, ktoré sa používajú na účely uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh EÚ alebo na ich prepravu, samostatne zastavovať vozidlá prevážajúce drevo a výrobky z dreva na lesných cestách i pozemkoch.