TASR

Drucker považuje doplnkové ordinačné hodiny naďalej za dobrý návrh

Ekonomická motivácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti znamená podľa jeho slov viac dostupnosti.

Na archívnej snímke minister zravotníctva SR Tomáš Drucker. — Foto: TASR – Dano Veselský

Bratislava 29. decembra (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) je naďalej presvedčený, že zavedenie doplnkových ordinačných hodín v ambulanciách lekárov je obsahovo dobrý návrh. Považuje za legitímne právo kohokoľvek ho kritizovať, on si však za ním stojí.

"Myslím, že bol vytvorený tak, aby sme zabránili akémukoľvek zneužívaniu. Jednoznačne motivuje ambulantných lekárov, aby pracovali viac nielen v doplnkových, ale aj počas riadnych hodín, pretože na to, aby ste mohli mať doplnkové, musíte odpracovať minimálny počet ordinačných hodín, ktoré často mnohí dnes neodpracujú," povedal Drucker.

Ekonomická motivácia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti znamená podľa jeho slov viac dostupnosti. "Naším cieľom musí byť zabránenie istej dezinformácii...Mnohí ľudia majú predstavu, že to znamená nejaké poplatky v riadnych ordinačných hodinách, že ľudia by si mali za niečo platiť," skonštatoval s tým, že dostať do domácnosti informáciu, že to nie je pravda, nie je jednoduché.

Drucker opakovane odmietol porovnávanie úhrady za vyšetrenie v rámci doplnkových ordinačných hodín so "zajacovou dvadsaťkorunáčkou". Poukazuje, že tú musel platiť každý a nemohol si vybrať. Návšteva lekára v doplnkových ordinačných hodinách bude dobrovoľná. Pacienti, ktorí o ne nemajú záujem, môžu lekára navštíviť v riadnych ordinačných hodinách ako doteraz.

Ako a či sa doplnkové ordinačné hodiny zavedú od mája 2018 aj do praxe, nie je zatiaľ zrejmé. Po tom, čo premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na kritiku opozície hovoril o ich možnom zrušení, rezort avizoval, že tému bude riešiť s poslancami parlamentného zdravotníckeho výboru. Chce pripraviť takú právnu úpravu, ktorá "znemožní zavádzanie občanov a politické zneužívanie témy".

Doplnkové ordinačné hodiny by mali byť od mája pre všeobecných lekárov a špecialistov nepovinné. Pacient sa v rámci nich má objednať, za vyšetrenie si bude musieť zaplatiť, keďže nebude hradené z verejného zdravotného poistenia. Maximálna suma bude 30 eur. Predpísané lieky či ďalšie zdravotné výkony, ktoré lekár indikuje, budú aj v tomto čase hradené zdravotnou poisťovňou.