Lenka Miškolciová

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Neuveriteľná záchrana: Mladík si vzal na plecia viac ako 100-kilové sloníča, aby ho odniesol do bezpečia

80-kilový Ind vzal na plecia 100-kilové sloníča, aby ho odniesol do bezpečia a vrátil ho tak naspäť k mame.

80-kilový Palanichamy so 100-kilovým sloníčaťom na pleciach. — Foto: Forest Department

Naí Dillí 29. decembra - Lesný štrážnik Palanichamy Sarathmukar sa dostal do záujmu médií z celého sveta tým, že v indskej džungli zachránil mláďa slona, ktoré sa zrútilo do priekopy a bolo tak oddelené od svojej matky. 28-ročný Palanichamy to však tak nenechal a sloníča, ktoré vážilo viac ako on, dostal do bezpečia. Mladý slon vážil viac ako 100 kíl, zatiaľ čo jeho záchranca iba 80.

Sloníča bolo vyčerpané a nevládalo kráčať

„Bol veľmi ťažký. Zdvihol som ho len vďaka sile toho momentu,“ vyjadril sa mladý strážnik pre portál BBC. „Po tom, ako bolo video, kde sloníča zdvíham, zverejnené v televízii a na internete, veľa ľudí mi volalo, aby mi zagratulovalo a poďakovalo. Každý sa ma stále pýta to isté: Ako som dokázal zdvihnúť slona? Bál som sa, že spadnem. Ale moji priatelia sa zapojili, sloníča jemne priviazali a pomohli mi ho tak odniesť,“ vysvetlil.

Záchrana sa udiala 12. decembra, keď sa práve Palanichamy vracal z nočnej služby domov. Vtom mu však zazvonil telefón, v ktorom mu bolo povedané, že slon blokuje cestu do chrámu. S kolegami sa teda vybral situáciu riešiť a slona dostali naspäť do džungle. Vtedy si všimli mladé sloníča uviaznuté v priekope. „Bolo unavené a zmätené. Balvan, ktorý bránil malému slonovi v tom, aby sa vyslobodil, sme odstránili a vytiahli sme ho,“ opísal situáciu 28-ročný Ind.

Sloníča bolo prislabé na to, aby vládalo kráčať. Foto: Forest Department

Mama si pre svoje mláďa predsa len prišla

Palanichamy ihneď pochopil, že práve toto stratené sloníča bolo dôvodom, prečo jeho matka zablokovala cestu a zmätene sa ponevierala na miestach, kde sa zvyčajne nevyskytuje. Sloníča chceli priviesť naspäť k jeho mame, avšak to bolo prislabé, aby dokázalo kráčať. S kolegami sa teda rozhodli, že ho všetci štyria prenesú na druhú stranu cesty, kde by sa strelo s mamou. Keďže však slonica bola stále niekde bízko, hrozilo, že by ich mohla napadnúť. Preto sa Palanichamy podujal na túto úlohu sám a sloníča na svojich pleciach preniesol na miesto, kde by ho už mala jeho matka nájsť.

Neskôr aj s kolegami čakali niekoľko hodín, či slonica príde, ale nič sa nedialo. Uvedomili si, že pravdepodobne ich prítomnosť je to, čo ju odrádza priblížiť sa. Pobrali sa teda domov a keď sa Palanichamy vybral na to isté miesto na druhý deň, sloníča tam už nebolo. Našiel však stopy veľkej slonice, čo nasvedčovalo tomu, že mama si pre svoje mláďa predsa len prišla. A to ešte pred zotmením.