TASR

Včera o 22:15 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní HK Dukla Trenčín zvíťazil v 31. kole Tipsport ligy nad Žilinou

Trenčania síce hru dobre nezačali, ale napokon sa im podarilo postrážiť si vedenie.

Na archívnej snímke brankár Tomáš Hiadlovský (Trenčín) — Foto: TASR/Branislav Račko

Trenčín 28. decembra (TASR) - Trenčania v štyroch predošlých domácich zápasoch nevyhrali a dobre nezačali ani proti siedmej Žiline. Už v úvodnej minúte získal puk pri mantineli Hruška, natlačil sa pred bránku a prekonal Valenta. V 7. minúte hrali hostia presilovú hru o dvoch hráčov, tvrdá strela Kozáka si našla miesto v sieti a bolo 0:2. Žilinčania boli nebezpečnejší. V 12. min Themár podcenil situáciu za vlastnou bránkou, ale Handlovského tutovku dokázal Valent pokryť. Dukla sa do hry mohla dostať v 15. minúte, dorážky Sojčíka ani Radivojeviča však nepriniesli úspech.

Aj úvod druhej tretiny bol v znamení "vlkov". Tí však nedokázali pridať tretí presný zásah, a tak sa vrece s gólmi roztrhlo na opačnej strane klziska. Aktivitu Trenčína korunoval v polovici zápasu Bezúch, keď ťažil z presnej prihrávky Mikulu. O necelé dve minúty už bolo vyrovnané. Gašparovičovu strelu z uhla dokázal gólman vyraziť pred Šveca, ktorý už nemal problém skórovať. V 33. min mohol misky váh na domácu stranu nakloniť Bezúch, ale trafil iba žŕdku. To, čo sa nepodarilo jemu, vyšlo Vargovi, ktorý zužitkoval ideálnu prihrávku kapitána Radivojeviča. Žilina mala šancu na vyrovnanie takmer okamžite, lenže tvrdá strela Kozáka z druhej vlny skončila v lapačke Valenta.

V záverečnej tretine sa hral opatrnejší hokej. Trenčania mohli potvrdiť vedenie, ale Radivojevič trafil iba konštrukciu bránky. Akákoľvek snaha "vlkov" sa končila na pozornej defenzíve domácej Dukly. V závere si Trenčania postrážili vedenie a zaknihovali dôležité víťazstvo.

HK Dukla Trenčín - MsHK DOXXbet Žilina 3:2 (0:2, 3:0, 0:0)

Góly 30. Bezúch (Mikula, Radivojevič), 32. Švec (Gašparovič), 35. Varga (Radivojevič, Cebák) – 1. R. Hruška, 7. Kozák (Švihálek, Handlovský), vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Novák, Müllner – Junek, Krajčík, 3227 divákov. Trenčín: Valent – Frühauf, Pač, Cebák, Holenda, Themár, Bohunický, L. Ďurkech – T. Varga, Sojčík, Radivojevič – Bezúch, Bulík, Marcel Hossa – M. Hecl, R. Dlouhý, O. Mikula – Gašparovič, J. Pardavý ml., J. Švec – Špankovič Žilina: Tomek – L. Kozák, Juraško, M. Mazanec, Poulin, M. Roman, Chaloupka, J.E. Mendrej, Hatala – Klimenta, Handlovský, Pospíšil – M. Tvrdoň, R. Hruška, J. Jurík – Švihálek, Holovič, Stupka – Dolinajec, Húževka, Rogoň

Hlasy trénerov:

Ján Pardavý, tréner Trenčína: "Na súpera sme sa síce dobre pripravili, ale v zápase sme ukázali hokej dvoch tvárí. V prvej tretine bol súper lepší. Až od druhej časti sa to zmenilo, pretože nám pomohol prvý gól. Od tohto momentu sme už boli iným mužstvom. Podarilo sa nám otočiť na 3:2 a v záverečnej tretine sme chceli o výsledku rozhodnúť štvrtým gólom, no súper nás opäť pritlačil, pretože sme až dvakrát hrali v oslabení o dvoch hráčov. Bojovnosťou a s podporou kvalitného výkonu brankára Valenta sme však zápas napokon zvládli do víťazného konca."

Petr Rosol, tréner Žiliny: "Odohrali sme slušný zápas, pričom v prvej a tretej tretine sme boli lepší ako súper. V druhej časti sme však počas herného výpadku dostali rozhodujúce tri góly. Hoci sme boli dôstojným súperom, na krásu sa nehrá a rozhodlo to, že domáci strelili o jeden gól viac."