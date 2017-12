TASR

Včera o 22:15 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní HC '05 iClinic Banská Bystrica zdolala domácich Košičanov

Zaplnená Steel aréna sledovala v prvej tretine taktickú bitku, v ktorej nikto nechcel inkasovať ako prvý.

Na archívnej snímke hráči Košíc. — Foto: TASR/František Iván

Košice 28. decembra (TASR) - Vedenie klubu i fanúšikovia si pred zápasom uctili bývalého útočníka Petra Bartoša, ktorý následne vhodil čestné buly. Zaplnená Steel aréna sledovala v prvej tretine taktickú bitku, v ktorej nikto nechcel inkasovať ako prvý. Nápaditejšie kombinácie predvádzali skôr hostia, ale brankár Lundström bol pozorný. Košičania mali v 10. minúte možnosť presilovky, v ktorej mal najväčšiu šancu Boltun, ale ani jeho pokus spomedzi kruhov sa neskončil gólom. Útočník hostí Marek Bartánus sa po návrate z trestnej lavice v 13. minúte predviedol individuálnou akciou, ktorej však chýbalo gólové zakončenie. Tímy predvádzali v búrlivej atmosfére hokej plný nasadenia a v 17. minúte diváci zatlieskali Lundströmovej lapačke po strele Ďatelinku.

Bezgólové skóre nezmenili ani dve presilovky v prvej polovici druhej časti. Skóre sa však zmenilo po nenápadnej akcii v 29. minúte. Kabáč posunul zdanlivo ľahký puk na Lundströma, ktorého zneistil dorážajúci hráč a na prekvapenie domáceho brankára bol puk v bránke. Náskok hostí mohol navýšiť v 31. minúte Bartánus, osamotený pred Lundströmom však neuspel. V 36. minúte hostia doplatili na pozičnú chybu v defenzíve a po Sujovej prihrávke zblízka vyrovnal Hovorka - 1:1. Domáci hráči i diváci ožili a častejšie sa hralo pred bránkou B. Bystrice. V 39. minúte využil zmätok okolo Lukášovej bránky Pacan - 2:1.

Domácich mohol upokojiť Kafka v 42. minúte, keď sa ocitol sám pred Lukášom, ale netrafil bránku. O štyri minúty už bolo vyrovnané, keď sa dôraz pred bránkou oplatil Kabáčovi - 2:2. V 59. minúte hostia dosiahli tretí gól v neprehľadnej situácii, o ktorej rozhodcovia dlho diskutovali s videorozhodcom. Napokon gól Asselina platil a vďaka nemu získali hostia cenné tri body. Košičania hrali v závere v oslabení, skúsili však hru bez brankára, v ktorej skóre uzavrel Faille.

HC Košice - HC '05 iClinic Banská Bystrica 2:4 (0:0, 2:1, 0:3)

Góly: 36. Hovorka (Suja, Kafka), 39. Pacan (Suja, Spilar) - 29. Kabáč, 46. Kabáč (Róth), 59. Asselin (Bartánus, Faille), 60. Faille (Hrnka). Rozhodovali: Baluška, Stano - Orolin, Gavalier, vylúčení: 2:5 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 8347 divákov (vypredané). 36. Hovorka (Suja, Kafka), 39. Pacan (Suja, Spilar) - 29. Kabáč, 46. Kabáč (Róth), 59. Asselin (Bartánus, Faille), 60. Faille (Hrnka).Baluška, Stano - Orolin, Gavalier,2:5 na 2 min.,0:0,0:0, zostavy: HC Košice: Lundström - Kessel, Šedivý, Čížek, Koch, Pulli, Michalčin - Kafka, Hovorka, Suja - Spilar, Pacan, Šoltés - Hričina, Boltun, Jenčík - Vrábeľ, Klíma, Petráš - Novotný HC '05 iClinic Banská Bystrica: Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Delisle, Rosandič, Aliu, Sedlák, Kupec, Róth - Hrnka, Surový, Brittain - Bartánus, Bubela, Valent - Asselin, Faille, Giľak - Gabor, Češík, Kabáč

Hlasy trénerov:

Milan Jančuška, tréner HC Košice: "V prvom rade chcem poďakovať divákom. Vytvorili vynikajúcu atmosféru, v ktorej sa hrá výborne. Chýbali nám štyria hráči základnej zostavy, ale hráči sa s tým výborne popasovali a predviedli dobrý výkon. Výsledok je nespravodlivý. Zápas sa lámal za stavu 2:1 na začiatku tretej tretiny, keď sme mali 3-4 čisté šance. Keby sme niektorú z nich premenili, výsledok by bol iný. Zdôrazňujem, že je to pre nás nespravodlivý výsledok a komédia, ktorá sa udiala, nemá obdobu."

Vladimír Országh, tréner HC '05 iClinic Banská Bystrica: "Je to pre nás veľmi dôležité víťazstvo. V Košiciach sa hrá vždy ťažko a to sa aj dnes potvrdilo. Mali sme slabší začiatok, horšie sme korčuľovali, ale v druhej tretine sme išli do vedenia. Domácich sme svojimi chybami dostali do hry. Naši hráči v tretej tretine ukázali charakter, za čo som rád. Na konci tretej tretiny to bolo aj o šťastí, keď sa nám dobre odrazil puk. Sme spokojní s výsledkom a aj s predvedenou hrou v určitých fázach."