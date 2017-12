Dobré noviny

Najkrajšie novoročné SMS priania: Vtipné aj milé novoročné vinše, ktoré potešia vašich blízkych

O pár hodín sa rozlúčime so starým rokom a nový privítame. Potešte svojich priateľov novoročným prianím. Nepoznáte žiadne? Prinášame preto pár skvelých tipov.

BRATISLAVA 30. decembra - A je to tu opäť. Rok 2017 sa blíži neúprosne ku koncu. Už len pár hodín a celý svet privíta rok 2018. Nový rok plný očakávaní, snov a túžob. Každý z nás by mal do nového roka vykročiť tou správnou nohou, plný elánu, sily a chuti plniť svoje sny. Posledný decembroví deň a zároveň Silvestrovské oslavy budú sprevádzať krásne ohňostroje, smiech, zábava, radosť a láska. Ľudia trávia posledné hodiny starého roka so svojimi blízkymi či priateľmi. Nedá sa však oslavovať osobne so všetkými, a tak je dobrým zvykom, že svojim blízkym posielame silvestrovské a novoročné SMS priania.

Rýmované

Ďalší nový rok je tu zas, o rok zostarne každý z nás. Nech teda lepší bude o stokrát, nech stále má Ťa niekto rád.

Nový rok nech je plný šťastia, zdravia, dobrých ľudí. Ráno nech Ťa láska budí, nech je s Tebou koho ľúbiš, maj vždy všetko, po čom túžiš.

Zvítajme sa s novým rokom, v dobrej vôli, pohode, starosti nech idú bokom, odplavia sa po vode. S úprimnosťou svoje čaše dvíhame tiež vozvyšok, nech je pevné zdravie vaše, nech je šťastný nový rok.

Silvestrovský prípitok nech Ti je na úžitok, nech sa smútky, trápenia na radosti premenia. Nech Ťa bolesť nezraní, to je mojim želaním. Šťastný nový rok.

V Novom roku veľa pohody, šťastné náhody, žiadne nehody, významné dohody, úsmevné príhody a ďalšie života výhody. Šťastný nový rok.

A už je tu zas silvestrovský čas. Jedzte, pite, hodujte a pritom sa radujte.

Do nového roku veľa šťastia, lebo je krásne, veľa zdravia, lebo je vzácne. Veľa lásky, lebo jej je málo a veľa všetkého, čo by za to stálo.

Milé

Nový rok plný lásky a pokoja nech každú radosť znásobí. Nový rok čistý a biely ako sneh, v živote len šťastie, zdravie a smiech. Šťastný Nový rok.

Starý rok sa nám pomaly končí, ale nie je to koniec, ale začiatok niečoho nového. Vezmite si z neho všetky krásne zážitky a skúsenosti, ktoré ste zažili so svojimi blízkymi a preneste si túto nádhernú atmosféru do nasledujúcich mesiacov.

Nech nový rok splní vaše priania, anjeli nech vaše cesty chránia a problémy nech sa vás stránia. Šťastný nový rok praje

Nechajme bokom starosti, je tu doba radosti. Odšpuntujme fľaštičky, rozdávajme pusinky. A potom nech sa spieva, oslavuje, vinšuje a gratuluje.

Vtipné

V Novom roku Ti posielam toľko pusienik, koľko je v Tvojom šampuse bubliniek.

Hej, aj s Tebou sa Starý rok nemaznal? Tak ti želám, aby si bol v Novom roku kráľ, mnoho nových vecí objavoval, a ešte z nich aj iným rozdával.

Až ti šampusový štupeľ trafí do oka, až ťa vyšetria a uznajú za cvoka, až ti bude od alkoholu veľmi zle, až ohňostroj ti v rukách vyprskne, bude ti neskoro šťastie priať, tak ti ho prajem teraz nastokrát.

Nech čerti od Vás smolu odnesú a choroby stratia Vašu adresu. Veľké príjmy , nízke dane a sexu tak primerane počas celého roku praje…

Minúty starého roku sa krátia, bublinky v šampuse ožraté sa mlátia, Nový rok starého tiež po hlave mláti, nech sa Vám starosť aspoň na rok stratí.