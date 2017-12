TASR

Dnes o 16:30 čítanie na minútu 0 zdieľaní Česi môžu uzatvárať stávky aj na to, či sa Kajínek stane ministrom

Jiří Kajínek je podľa stávkovej kancelárie Fortuna veľmi obľúbeným objektom milovníkov hazardu.

Na archívnej snímke Jiří Kajínek — Foto: Archív TASR

Praha 28. decembra (TASR) - Koncom roka môžu Česi podávať stávky na rôzne bizarnosti. Napríklad na to, či sa ministrom vnútra stane nedávno omilostený Jiří Kajínek, alebo na to, či prezidentov hovorca Jiří Ovčáček oznámi, že sa stal obeťou sexuálneho zneužívania.

Kajínek je podľa stávkovej kancelárie Fortuna veľmi obľúbeným objektom milovníkov hazardu. Na to, že sa stane ministrom vnútra, bookmakeri vypísali kurz 5000 k jednej. Ak by sa našiel odvážlivec, ktorý by na Kajínka vsadil sto českých korún, po výhre by zinkasoval pol milióna ČK. Uvádza sa to vo štvrtkovom príspevku spravodajského portálu Novinky.cz.

V ponuke stávkari v súvislosti s Kajínkom nájdu aj iné, o niečo pravdepodobnejšie, varianty. Na to, že vyhrá tanečnú show StarDance, je kurz na výhru 50:1 a na to, že sa zúčastní súťaže Prostřeno zase 8:1. Na jeho sobáš s blogerkou a modelkou Dominikou Myslivcovou je kurz 33:1, nepravdepodobnejšia je podľa bookmakerov svadba so speváčkou Věrou Bílou (250:1).

"Z Jiřího sa stala celebrita, po ktorej prahne nejedna televízna stanica," komentoval kurzy na Kajínka hlavný bookmaker Fortuny Michal Hanák.

Ďalším "obľúbencom" bookmakerov je zjavne aj prezidentov hovorca Jiří Ovčáček. Na to, že sa prihlási k homosexuálnej orientácii, vypísala stávková kancelária kurz 50:1. Za oveľa pravdepodobnejšie bookmakeri označili to, že sa Ovčáček prihlási ako obeť sexuálneho obťažovania v rámci kampane #MeToo. Na to je kurz 15:1.

S kurzom 600:1 si Česi dokonca môžu staviť na to, že poslanci politickej strany Piráti budú v parlamente povinne nosiť čiernu pásku cez oko.