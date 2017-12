TASR

Lévyová: Drucker posúva zdravotníctvo vpred, no pacient nie je prvoradý

Šéfka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) chváli Druckera za obmedzenie reexportu liekov do zahraničia. Páči sa jej aj snaha znížiť ceny za CT prístroje či postele pre pacientov.

Mária Lévyová — Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 28. decembra (TASR) - Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD) pomaly posúva slovenské zdravotníctvo vpred. Myslí si to šéfka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) Mária Lévyová. Drucker má podľa nej víziu, energiu riešiť problémy a ochotu komunikovať.

"Vážime si ho za to, začleňuje nás aj do pracovných skupín pri príprave noviel zákonov," povedala Lévyová. Pacient však podľa nej stále nie je na prvom mieste, hoci sa minister "snaží robiť zmeny a nebolo ich málo".

Lévyová označila zdravotníctvo za finančne poddimenzované. "Navyše sa v ňom plytvá, toto nezmyselné rozhadzovanie a strácanie sa peňazí treba obmedziť a ušetrené financie vyčleniť pre zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti," podotkla.

Šéfka AOPP chváli Druckera za obmedzenie reexportu liekov do zahraničia. Páči sa jej aj snaha znížiť ceny za CT prístroje či postele pre pacientov. AOPP víta aj budovanie nových urgentov, zmeny v ambulantnej pohotovostnej službe. Kladne hodnotí nové pravidlá pri kategorizácii inovatívnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, širší rozsah vyšetrení u všeobecných lekárov a zubárov v rámci preventívnych prehliadok.

Lévyovej však stále prekážajú dlhé čakacie lehoty na vyšetrenie u špecialistov. "Dúfame, že rezort spolu so zdravotnými poisťovňami pripraví také zmeny, ktoré by umožnili skrátiť ich," vyzvala. Drucker by podľa nej mal mať záujem o dofinancovanie zdravotníctva. Radí mu stanoviť fixné percento, ktoré by pokrylo reálne náklady na úhradu zdravotnej starostlivosti.

Šéfka AOPP pripomína, že ministra ešte čaká veľa úloh. Treba podľa nej čo najrýchlejšie stanoviť štandardné a diagnostické liečebné postupy, ktoré zabezpečia, aby sa pacientom na Slovensku pri viacerých diagnózach dostalo rovnakej liečby. "Dôležité je tiež zamerať sa nielen na plánovanie, ale aj na realizovanie dlhodobejších veľkých projektov, ako napríklad na výstavbu novej univerzitnej nemocnice v Bratislave či dostavbu detenčného centra. Veríme, že sa konečne spustí elektronické zdravotníctvo," dodala Lévyová.