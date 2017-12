TASR

Dnes o 15:43 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Érsek: V roku 2018 by sa mohla súťažiť aj R2 pri Košiciach a Soroška

Minister dopravy pripomenul, že v minulom roku sa ucelil aj úsek modernizovanej železnice od Žiliny po Bratislavu, kde už vlaky jazdia rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu.

Na archívnej snímke Árpád Érsek. — Foto: TASR/AP

Bratislava 28. decembra (TASR) - Ministerstvo dopravy pod vedením Árpáda Érseka (Most-Híd) chce v roku 2018 pokračovať v príprave nových diaľničných úsekov. Ešte pred Vianocami rezort vyhlásil súťaž na výstavbu prvej etapy obchvatu Prešova na R4, v prvých mesiacoch budúceho roka by k nej mal pribudnúť aj tender na úsek rýchlocesty R2 Mýtna - Lovinobaňa.

Okrem toho by sa podľa Érseka mohol v roku 2018 začať súťažiť aj úsek rýchlocesty R2 pri Košiciach, teda Košice, Šaca - Košické Olšany a tiež úsek R2 s tunelom Soroška, čiže úsek Rožňava - Jablonov nad Turňou.

"Všetko bude závisieť od toho, či budú voľné potrebné finančné zdroje. Preto som zvedavý, ako dopadne debata o dlhovej brzde v Národnej rade SR, ktorá zrejme určí tempo výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na dlho dopredu," opísal Érsek pre TASR.

V priebehu roku 2018 by sa mali podľa jeho slov ukončiť aj debaty o podobe nového stavebného zákona. "A predpokladám, že ho posunieme do legislatívneho procesu," avizoval Érsek. Už v prvej polovici roka sa pritom podľa ministra bude pokračovať v zahusťovaní spojov na železnici a pokračovať by mala aj modernizácia v tejto oblasti. "Ďalej chceme podporovať cestovný ruch a výstavbu nájomných bytov," dodal.

Čo sa týka končiaceho sa roku 2017, bol prvým uceleným rokom ministra Érseka. "Podarilo sa nám stabilizovať situáciu v Národnej diaľničnej spoločnosti a očakávam, že všetko už bude fungovať podľa plánov," konštatoval šéf rezortu dopravy. Zároveň sa podľa neho podarilo pohnúť so situáciou na niekoľkých kritických úsekoch pri výstavbe diaľnic, či už je to obchvat Prešova alebo obchvat Ružomberka.

"V roku 2017 sme dokončili aj opravu kriticky poškodeného úseku cesty prvej triedy pri Kremnických Baniach alebo spustili opravu na neslávne známej panelke pod Martinom, takže aj na cestách prvej triedy robíme, čo môžeme," dodal šéf rezortu.

Rovnako na železniciach bol podľa neho veľmi intenzívny rok. "Opätovné zavedenie InterCity vlakov sa ukázalo ako dobré rozhodnutie a som rád, že už po prvom roku fungovania sú v zisku a čo je pre mňa rovnako dôležité, ľudia ich radi využívajú," priblížil.

Pripomenul tiež, že v minulom roku sa ucelil aj úsek modernizovanej železnice od Žiliny po Bratislavu, kde už vlaky jazdia rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu. "Darí sa aj cestovnému ruchu, kde Slovensko prelamuje jeden rekord za druhým," dodal.