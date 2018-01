Kristína Jurzová

Čarovná dolinka odhalila svoje tajomstvo: Je historicky prvá na Slovensku, kde sa lyžovalo

Hlboký sneh sa aj našom území prekonával ťažko a človek sa potreboval neraz vydať na strastiplnú cestu.

Tatranská polianka — Foto: Koláž DN/WikimediaCC,Tatry.cz

Bratislava 1. január (TASR) - Od začiatku 30. rokov 20. storočia bolo objavených 60 nálezísk prehistorických lyží vo Fínsku, 46 vo Švédsku a 12 v Nórsku. Podľa polárneho cestovateľa a výskumníka Nóra Fridtjofa Nansena pravlasťou lyží je oblasť strednej Ázie, okolie Bajkalského jazera Altajských hôr. Odtiaľ sa lyže sťahovaním národov dostávali do Škandinávie a až neskôr do strednej Európy.

Hlboký sneh sa prekonával ťažko a človek sa potreboval vydávať na strastiplnú cestu za potravou. Zdolávať ťažkodostupné terény si uľahčil vynálezom predchodcu lyží tzv. snežníc, ktoré pozostávali z opracovaného dreveného rámu s prevŕtanými otvormi pre funkčný výplet, zhotovený obyčajne z konopného vlákna. Snežnice sa používajú dodnes hlavne v severských krajinách, a to na severe Fínska - v Laponsku.

Lyžiari sa vezú na štvorsedačkovej lanovke na svah Solisko v lyžiarskom stredisku na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Lyžovanie kedysi bývalo nebezpečné

Vývoj moderného lyžovania začal v kolíske severských disciplín - Nórsku. V oblasti nazývanej Kristiania sa vyznávači šmýkania na snehu venovali behu na lyžiach a skokom. Na odrážanie použili palice. Šport bol nebezpečný, zjazd býval väčšinou ukončený pádom. Významnú úlohu v rozvoji lyžiarskej techniky zohrali oblasti Telemarken, Holmekolen. V roku 1860 vznikol spôsob zatáčania - telemark a neskôr kristiánka. Za zmienku stojí aj vynález a zdokonaľovanie lyžiarskeho viazania. Za všetkých nadšencov, ktorí sa venovali priekopníctvu a zdokonaľovaniu techniky, môžeme spomenúť aspoň meno Matthias Zdarsky, ktorý je považovaný za tvorcu modernej techniky lyžovania. Bolo mu priznané prvenstvo v používaní prívratového oblúka vychádzajúceho z pluhu a zaviedol lyže v dĺžke 160-180cm.

Na snímke Matthias Zdarsky, ktorý je považovaný za tvorcu modernej techniky lyžovania. Foto: WikimediaCC

Lyže na Slovensku boli len pre zámožných

História lyžovania na Slovensku sa začala písať v roku 1865, keď prvý prototyp lyží priviezol na naše územie lekárnik Cordidesz. Prvým oficiálnym užívateľom lyží bol Mikuláš Szontagh, ktorý použil lyže s jednou palicou (1873). Prvý realizoval na lyžiach výstupy do Slavkovskej doliny a uskutočnil aj výstup na Slavkovský štít.

Historicky prvý lyžiarsky spolok na Slovensku vznikol v Kežmarku. Podobne ako korčule, tak aj lyže patrili do výbavy zámožných občanov. Postupne sa šport začal šíriť do všetkých kútov Slovenska, hlavne do Kremnice, Liptovského Mikuláša a Banskej Bystrice. Lyžovanie si ľahko získavalo na popularite a stalo sa módnou záležitosťou.

Medzi tých, ktorí sa zaslúžili o rozvoj slovenského lyžovania, patrí aj Michal Guhr, lekár pôsobiaci v Tatranskej Polianke. Tento milovník prírody a turistiky sa s lyžami zoznámil počas študijného pobytu vo švajčiarskom Davose v roku 1908. V roku 1910 usporiadal prvý lyžiarsky kurz podľa Zdarskeho školy.

Na snímke tatranský lekár Michal Guhr, ktorý je prekopníkom lyžovania na Slovensku. Foto: WikimediaCC

Jeho osobitný vzťah ku skokom na lyžiach sa prejavil pri budovaní skokanských mostíkov. Najprv to bol snehový mostík (1911) a o rok neskôr drevený mostík vybudovaný nad Tatranskou Poliankou. K rýchlejšiemu rozvoju lyžiarskeho športu prispela aj výstavba prepravných zariadení. Najstaršou slovenskou lanovkou je tá, ktorá vedie zo Starého Smokovca na Hrebienok z roku 1908.

Na snímke pozemná lanová dráha zo Starého Smokovca na Hrebienok 8. decembra 2017. Foto: TASR/Roman Hanc

Prvé majstrovstvá Československa v lyžovaní sa konali v roku 1920 na Štrbskom Plese. Na rovnakom mieste sa v roku 1935 uskutočnili aj Majstrovstvá sveta.