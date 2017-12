TASR

Dnes o 13:53 čítanie na 6 minút 0 zdieľaní GAJDOŠ: Vozidlo 8x8 bude slovenské, budeme ho môcť predať zahraničiu

V roku 2018 priletia na Slovensko aj ďalšie dva vrtuľníky Black Hawk, ktoré by armáda mohla v budúcnosti vyzbrojiť nielen guľometom, ale aj raketami pre podporu pozemných síl.

Na snímke v pozadí minister obrany SR Peter Gajdoš počas rozlúčky s príslušníkmi Vojenskej polície, ktorí budú v nasledujúcich mesiacoch plniť úlohy v rámci operácie EUNAVFOR MED Sophia II v Odbore výcviku a kynológie v Hronseku 15. decembra 2017. — Foto: TASR - Branislav Račko

Bratislava 28. decembra (TASR) - Nové obrnené vozidlá 8x8 budú slovenské a budeme ich môcť vyvážať aj do zahraničia. Výrobcovia postavia nové vozidlo prispôsobené potrebám slovenských ozbrojených síl. V roku 2018 priletia na Slovensko ďalšie dva vrtuľníky Black Hawk, ktoré by armáda mohla v budúcnosti vyzbrojiť nielen guľometom, ale aj raketami pre podporu pozemných síl. V rozhovore pre TASR to uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš (SNS).

-Blíži sa koniec roka 2017, teda čas hodnotenia a bilancovania. Keby ste sa mali obzrieť späť na rok 2017, ktoré udalosti v rezorte obrany by ste vyzdvihli v uplynulom roku ako najpodstatnejšie?-

Za uplynulý rok sme zvládli splniť veľké množstvo úloh. Z tých najdôležitejších spomeniem vypracovanie strategických dokumentov. Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj Ozbrojených síl SR s výhľadom do roku 2030, ktorý je vlastne plánom investícií na najbližších 13 rokov a treba otvorene povedať, že takýto dokument tu 25 rokov absentoval. Ďalej spomeniem novú Obrannú a Vojenskú stratégiu SR, ktoré sú reakciou na zmenené bezpečnostné prostredie, ale aj to, že sme participovali na príprave Bezpečnostnej stratégie SR. V tomto roku sme historicky prvýkrát cvičili vojakov v zálohe a výsledkom je, že dnes máme reálne vycvičených príslušníkov aktívnych záloh. Spomeniem dobrovoľnú vojenskú prípravu, ktorá je pre nás v zmysle Programového vyhlásenia vlády SR a programu Slovenskej národnej strany, jednou z priorít. A rovnako tak aj v tomto projekte sme okamžite zareagovali zmenou legislatívy na to, že sme v rámci pilotného projektu nedokázali osloviť dostatočný počet ľudí. No či niekto chce, alebo nechce, obrana vlasti nie je iba záležitosťou ozbrojených síl a zložiek, ale týka sa každého jedného občana.

-Spomenuli ste strategické dokumenty, ktoré sa týkajú aj modernizácie Ozbrojených síl SR. Tento rok dostali vojaci nové dopravné lietadlo Spartan či prvé viacúčelové vrtuľníky Black Hawk. Na akú novú techniku sa môžu slovenské ozbrojené sily tešiť v budúcom roku 2018?-

Na začiatku som povedal, že rezort obrany chcem viesť v zmysle hesla „všetko pre vojaka“. Tak, aby im po nás reálne zostala kvalitná moderná výzbroj a výstroj. Keď to teda zoberiem všeobecne, budeme pokračovať v nastolenom trende v modernizácii ozbrojených síl. V roku 2017 boli slávnostne odovzdané dva vrtuľníky Black Hawk, v roku 2018 pribudnú ďalšie dva, v roku 2019 potom posledných päť a v zmysle dlhodobého plánu, ktorý som spomínal, počítame aj s dozbrojením. Okrem vrtuľníkov dostali vzdušné sily aj nový Spartan, čo už bolo z hľadiska strategickej prepravy nevyhnutné, pričom v budúcom roku by ozbrojené sily mali dostať ďalšie lietadlo. No máme tu aj pozemné sily, ktoré tvoria jadro našich ozbrojených síl. Preto sme v zmysle mandátu, ktorý sme si vypýtali od vlády, začali s obrnenými vozidlami 8x8 a 4x4. Predpokladám, že na budúci rok, po úspešnom ukončení vývoja a absolvovaní všetkých skúšok, v prípade, že budú odstránené všetky nedostatky a splnené požiadavky ozbrojených síl, začneme sériovú výrobu 8x8 a potom v roku 2019 aj 4x4.

-Rezort obrany viackrát prezentoval, že v prípade obrneného vozidla 8x8 sa bude zhruba 70 percent vozidla vyrábať na Slovensku a zvyšok bude fínsky. V médiách sa však objavili pochybnosti, či je tento údaj správny...-

Ja chcem zdôrazniť, že ide o 70 percent hodnoty toho vozidla, ktoré bude vyrábané. Zdôrazňujem hodnoty! Teda vrátane pracovnej sily a samotnej práce. A tu je zrejme ten rozdiel, ako to chápeme my a ako to chápu napríklad aj opoziční politici či odborná verejnosť.

-Fínske obrnené vozidlo Patria AMV XP je považované za spoľahlivé vozidlo, ktoré Fínsko vyviezlo do viacerých štátov sveta. Je cieľom Slovenska skopírovať výrobu tohto vozidla doma, v slovenských podmienkach alebo bude slovenské obrnené vozidlo iné, ak áno, v čom?-

Ozbrojené sily SR majú vlastné požiadavky z hľadiska priechodnosti vozidla, zabezpečenia plávania, spojenia, ktoré chceme samozrejme vlastné, filtračno-ventilačného zariadenia, ochrany proti zbraniam hromadného ničenia či integrácie veže Turra 30. To je dôležité, že tá veža sa vyrába u nás. Spoločnosť Konštrukta Defence, ktorej sme zadali tento projekt, bude integrátorom celého vozidla. Pôjde o naše vlastníctvo, čiže „Made in Slovakia.“ Budeme ho môcť, ako náš vlastný produkt, predávať ďalej do sveta.

-Tie prvky, ktoré ste spomínali, budú teda iné v porovnaní s fínskym obrneným vozidlom AMV XP?-

Áno, tie budú najdôležitejšie. Napríklad aj vežu Turra 30 musíte prispôsobiť. Ale celkovo, keď ju tam dáte, to je hlavná palebná sila 30 mm kanón plus protitankové riadené strely, priestor pre vojakov, zabezpečenie priestoru na zbraňové systémy, ktoré máme, vrátane štyroch protitankových riadených striel a k tomu bude prispôsobený aj ten vnútorný priestor. Samozrejme, v súčasnej dobe sa nedá robiť vývoj takým spôsobom, že začnete od malej skrutky. Vozidlo bude plne prispôsobené požiadavkám našich ozbrojených síl a vyvinuté pre ich potreby.

-Na Priemyselnom dni na Záhorí rezort obrany predstavil 11 druhov vozidiel 4x4. Toto obrnené vozidlo chce taktiež získať slovenská armáda. Je v tejto veci už nejaký posun, je známe, ktoré z vozidiel by najviac vyhovovalo potrebám ozbrojených síl SR?

Podobne, ako som to spomínal pri vozidlách 8x8, že sú vyvíjané na základe operačných a úzko špecifických požiadaviek našich ozbrojených síl. Pretože aj pri tomto projekte hrajú najdôležitejšiu úlohu vojaci. Na Záhorí otestovali všetkých 11 vozidiel. V marci 2018 by sme chceli mať už nejaký výsledok, a teda postaviť vozidlo 4x4 na jednom z podvozkov. Výsledky analýzy však ešte nemáme.

-Zastavil by som sa ešte pri modernizácii stíhacieho letectva. Abonentná zmluva je platná do roku 2019, teraz je koniec roka 2017. Čas beží, viete už povedať, akým spôsobom bude chránený slovenský vzdušný priestor po tomto roku?-

Suverenita nášho vzdušného priestoru a jeho ochrana je v súčasnosti zabezpečená 24 hodín denne, sedem dní v týždni a 365 dní v roku. Čo sa týka budúcnosti, vláda SR mi uložila predložiť za rezort obrany návrh na riešenie do konca júna 2018, a to aj dodržím.

-Nebude to príliš krátka doba na prípravu po tomto termíne, po júni 2018?-

Myslím, že nie.

-Spomínali ste vyzbrojenie vrtuľníkov Black Hawk. Ich štandardnou výzbrojou je napríklad 7,62 mm guľomet. Budú slovenské vrtuľníky vyzbrojené guľometmi alebo sa počíta s inou výzbrojou?-

Nechcem nazývať naše vrtuľníky Black Hawk „holými“, pretože už teraz sú tam zabezpečené záležitosti dlhšieho doletu, zvýšenia paliva, sú tam spôsobilosti zlaňovania, môžeme ich využívať na hasenie požiarov a podobne. Máme záujem aj o výzbroj, ale všetko záleží samozrejme na zdrojoch. Americkej strane sme poslali požiadavku, aby nám navrhli, akým spôsobom by z finančných prostriedkov, ktoré sme ešte ušetrili v rámci rokovaní, bolo možné vrtuľníky dozbrojiť. Keby som chcel hovoriť konkrétne, tak by som zavádzal. Keď nám dajú výhodnú ponuku aj na zabudovanie protitankových riadených striel, tak samozrejme pôjdeme do toho, pretože vrtuľníkové letectvo by malo podporovať pozemné sily a čím im chcete podporovať? Len tým, že budú krútiť vrtuľami, asi nie. Teda minimálne guľomet na vlastnú ochranu a eventuálne nejaké rakety, či už protitankové alebo proti živej sile.