Swansea povedie Carvalhal, podpísal kontrakt do koca sezóny

Labute boli bez trénera od 20. decembra, keď účastník anglickej Premier League odvolal z postu Clementa a dočasne poveril vedením mužstva stredopoliara Brittona, ktorý fungoval ako hrajúci kouč.

Swansea 28. decembra (TASR) - Novým trénerom futbalistov Swansea City sa stal Portugalčan Carlos Carvalhal, ktorý naposledy viedol druholigový Sheffield Wednesday. "Labute" boli bez hlavného kormidelníka od 20. decembra, keď účastník anglickej Premier League odvolal z postu Paula Clementa a dočasne poveril vedením mužstva stredopoliara Leona Brittona, ktorý fungoval ako hrajúci kouč.

Carvalhal podpísal s predstaviteľmi Swansea kontrakt do konca sezóny, bez opcie na predĺženie. Päťdesiatdvaročný tréner doviedol Sheffield Wednesday v oboch predchádzajúcich ročníkoch do play off o postup do Premier League, v tejto sezóne však doplatil na neuspokojivé výsledky. V minulosti viedol aj Besiktas Istanbul či Sporting Lisabon. Vo Swansea bude jeho úlohou vyhrabať mužstvo z posledného miesta v tabuľke a zachrániť ho v najvyššej súťaži.

Waleský klub dokázal v tomto ročníku z 20 zápasov vyhrať iba tri, získal 13 bodov, od 17. priečky znamenajúcej záchranu ho aktuálne delí päť bodov. Informáciu priniesla agentúra AP.