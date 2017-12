Lenka Miškolciová

Dnes o 16:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Čo robiť, ak sa váš psík bojí ohňostrojov a petárd?

Niektorí psíkovia majú z explózií a svetiel doslova panický strach a na Silvestra prežívajú obrovské trápenie. Ako ich utrpeniu predísť?

Ilustračná snímka — Foto: Pexels

BRATISLAVA 31. decembra - Silvestrovské oslavy sú nami ľuďmi zväčša obľúbené, nemusí to však platiť aj o našich domácich miláčikoch. Niektorí psíkovia majú z explózií a svetiel, ktoré sprevádzajú polnočné oslavy príchodu nového roka, doslova panický strach a v týchto chvíľach prežívajú obrovské trápenie. Ako ich utrpeniu predísť?

Veterinárka Petra Makaloušová pre portál nova.cz radí, aby majitelia so svojimi psíkmi, ktorí sa silvestrovských osláv boja, radšej odišli preč z mesta a ušli tak pred ohňostrojmi a petardami napríklad na vidiek. Tí, ktorí z mesta odísť nemôžu, by v kritických chvíľach mali ostať so zvieraťom a svojou prítomnosťou ho upokojovať. Veterinárka dodáva, že je taktiež možné zvieraťu podať prírodné prostriedky či lieky na upokojenie - o správnom dávkovaní sa však treba radšej poradiť s veterinárom.