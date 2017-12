TASR

Dnes o 13:05 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Shearer: Van Dijk nie je hodný 75 miliónov libier

Dvadsaťšesťročný Holanďan sa stane v januári najdrahším obrancom v histórii, čiastka za jeho prestup môže narásť až na 75 miliónov britských libier.

Virgil van Dijk, archívne foto. — Foto: TASR/AP

Liverpool 28. decembra (TASR) - Bývalý anglický futbalový reprezentant Alan Shearer skritizoval výšku prestupovej sumy, ktorú zaplatí FC Liverpool konkurenčnému FC Southampton za Virgila van Dijka. Dvadsaťšesťročný Holanďan sa stane v januári najdrahším obrancom v histórii, čiastka za jeho prestup môže narásť až na 75 miliónov britských libier.

"Nie je toľko hoden. Je jasné, že Liverpool ho zúfalo potreboval. Southampton si mohol nahodiť cenu, akú chcel," povedal Shearer pre BBC Sport. "Ako sme v tejto sezóne mohli už niekoľkokrát vidieť, Liverpool nutne potrebuje pomoc v strede obrany. Virgil je kvalitný stopér, ale za 75 miliónov? Nie, takú nemá cenu, v žiadnom prípade. Keď sa Liverpool pokúsi získať brankára, ktorého takisto zúfalo potrebuje, príde k podobnej situácii," predpovedá bývalý útočník Southamptonu. Shearer okrem toho obliekal aj dresy Blackburnu Rovers a Newcastlu United.

"The Reds" sa snažili získať van Dijka dlhší čas, no dohodu so Southamptonom sa im podarilo spečatiť až v závere roka. Reprezentant "oranjes" sa presťahuje na Anfield Road v januárovom prestupovom období. V tíme "svätcov" pôsobil od 1. septembra 2015.