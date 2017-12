Lenka Miškolciová

Dnes o 17:19 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Fotky, z ktorých nespustíte zrak: Fotograf fotí fínske lesné zvieratká ako pravé modelky

Takéto zábery sa podaria naozaj málokomu.

Bratislava 28. decembra - Nestane sa to vždy, že by sa zvieratá dali len tak ľahko odfotiť. A to hovoríme aj o domácich miláčikoch. O to výnimočnejšie je, ak fotograf zachytí zvieratá žijúce vo voľnej prírode. Tie mu totiž dobrovoľne pózovať určite nebudú. Fínskemu fotografovi Joachimovi Munterovi sa to však podarilo a zvieratá mu naozaj pózujú ako pravé modelky. Z týchto fotografií nebudete schopní odtrhnúť zrak.

— Foto: Joachim Munter

