Dominika Dobrocká

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Čerství novomanželia po 20 rokoch zistili, že zaľúbení do seba už raz boli. V detstve na letnej dovolenke

Niekoľkoročné tajomstvo mladomanželov šokovalo. Žeby osud zamiešal karty?

Ed a Heidi dnes a pred 20 rokmi na dovolenke v Turecku. — Foto: Koláž DN/Repro foto Independent

LONDÝN 28. decembra - Heidi Savittová a Ed Savitt len pred pár mesiacmi spečatili svoju lásku uzavretím manželstva. Pár, ktorý teraz žije v Londýne, sa spoznal v roku 2011 na Newcastle University. Ed bol študentom psychológie a podnikania a Heidi študovala ekonómiu a manažment. Ich prvý kontakt nastal vtedy, keď Ed napísal Heidi otázku týkajúcu sa používania sušičky na študentskej ubytovni. Dôvodom bolo, že Heidi tam bývala pred svojím budúcim manželom. Po štyroch rokoch od momentu, kedy sa prvýkrát skontaktovali, si vyrazili na spoločnú večeru so svojimi matkami.

Foto: Repro foto Independent

Debata bola príjemná a Heidina matka, Kay Parkerová sa zmienila o tom, že jej dcéra sa pred mnohými rokmi na dovolenke stretla s chlapcom menom Ed. Fionu Savittovú, matku Eda, táto informácia mierne šokovala, avšak nikto sa nad tým nezačal zamýšľať do hĺbky.

Ed a Heidi v ich svadobný deň. Foto: Repro foto Independent

Neuveriteľné zistenie

Dva týždne po spoločnom stretnutí sa Kay prehrabovala v podkroví svojho domu a narazila na fotografiu svojej dcéry a spomínaného chlapca na dovolenke v Turecku v júli 1997. Key okamžite spoznala dcérinho detského nápadníka a nebol ním nikto iný, ako jej súčasný manžel. „Keď moja mama našla našu prvú fotografiu, poslala mi ju a ja som zostala ako omráčená. Musela som si ísť ľahnúť,“ opísala pre média prvotný šok Heidi.

Foto: Repro foto Independent

Edova rodina na margo tohto zistenia začala hľadať vo svojich fotoalbumoch. Ďalších päť spoločných záberov len potvrdilo náhodné stretnutie. „Bolo to neuveriteľné,“ priznala Heidi. Ed a Heidi už v deväťdesiatych rokoch chodili ruka v ruke. Zrejme to osud zariadil a detská láska sa opäť obnovila. Po tom, ako sa spolu začali stretávať už ako dospelí, obaja vedeli, že sa vezmú. Heidi nedokázala uveriť, že sa s manželom našli a zamilovali toľko rokov po ich prvom detskom stretnutí. „Ľudia nám neustále hovoria, že to musí byť osud a že je to ako scéna vystrihnutá z filmu!“ uzavrela Heidi. Pár si svoje áno povedal v auguste v nádhernom kaštieli v Haddon Hall. O príbehu Heidi a Eda informoval britský portál Independent.