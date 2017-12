TASR

Povianočné upratovanie: Čo robiť s vianočným stromčekom, keď už doslúži?

Dôležité je informovať sa, kedy spoločnosti na likvidáciu odpadu začínajú so zberom živých vianočných stromčekov. Tie sa totiž dajú celé skompostovať.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/Jozef Ďurník

Bratislava 27. decembra (TASR) - Nepotrebné živé vianočné stromčeky z domácností treba nechať voľne položené pri kontajnerovom stojisku alebo pri zbernom hniezde. Majitelia ich nemusia rezať ani lámať, stačí precízne odzdobenie. Radia to odborníci na recykláciu.

Umelý stromček patrí do plastu

"Umelý vianočný stromček patrí do plastu, aj ten musí byť riadne odzdobený," upozorňuje odborník na recykláciu Martin Andrejčák zo spoločnosti Vassal EKO. Sklenené vianočné gule patria do skla, plastové do žltého kontajnera na plasty. Vianočný baliaci papier patrí do modrého kontajnera na papier, a to aj v prípade, že sú na ňom zvyšky lepiacej pásky. Jemný celofán môže skončiť v plastoch.

"Stará elektronika, za ktorú dostal obdarovaný pod vianočný stromček náhradu, patrí do elektroodpadu, ktorý zbierajú elektropredajne či zberné dvory," dodal Andrejčák.