TASR

Po 4 hodinách sa muselo lietadlo otočiť, pasažier nastúpil na zlý let

Letecká spoločnosť All Nippon Airways sa teraz snaží zistiť, ako mohol pasažier nastúpiť do nesprávneho lietadla.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Los Angeles 27. decembra (TASR) - Lietadlo smerujúce do japonského Tokia sa po niekoľkohodinovom lete vrátilo do amerického Los Angeles, keď posádka zistila, že jeden z pasažierov nastúpil do nesprávneho lietadla.

Letecká spoločnosť All Nippon Airways uviedla, že pilot sa rozhodol vrátiť v súlade s bezpečnostnými predpismi týchto aerolínií. Let 175 opustil medzinárodné letisko v Los Angeles v utorok o 11.36 h miestneho času a vrátil sa o 19.33 h, píše agentúra AP.

Na palube bola modelka Chrissy Teigenová a o udalostiach počas letu informovala na Twitteri. Napríklad sa pozastavovala nad tým, prečo sa lietadlo otáča štyri hodiny po štarte. Let mal pôvodne trvať 11 hodín.

Letecká spoločnosť All Nippon Airways sa teraz snaží zistiť, ako mohol pasažier nastúpiť do nesprávneho lietadla. Pasažierom sa za nepríjemnosti ospravedlnila. Zdôraznila, že je pyšná na služby zákazníkom, a pri tomto lete zlyhala.