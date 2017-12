TASR

Dnes o 16:37 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Bratislavská Detská fakultná nemocnica a Dôvera sa dohodli na zmluve

Nemocnica sa totiž pár dní pred koncom roka 2017 dohodla na základných rámcoch zmluvy s najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 27. decembra (TASR) - Odklady plánovanej zdravotnej starostlivosti v detskej nemocnici na bratislavských Kramároch od budúceho roka pre poistencov Dôvery nehrozia.

Nemocnica sa totiž pár dní pred koncom roka 2017 dohodla na základných rámcoch zmluvy s najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou. Potvrdil to Branislav Cehlárik, manažér PR odboru Dôvery. "Teraz ešte riešime detaily," vysvetlil.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou (DFNsP) v Bratislave tvrdí, že nové finančné podmienky kopírujú dohodu, ktorú má zariadenie so štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP). "Vysoko pozitívne vnímame snahu Dôvery dospieť k spoločnému konsenzu," uviedla hovorkyňa DFNsP Dana Kamenická.

Bratislavská detská nemocnica Dôvere vypovedala zmluvu prednedávnom. Žiadala vyššie platby, od 1. januára budúceho roka sa totiž transformuje na Národný ústav detských chorôb (NÚDCH). Pre nemocnicu to znamená zmeny, v priebehu piatich rokov tam vznikne viacero špecializačných centier. Aj to bol zrejme dôvod, prečo šla nemocnica do vyjednávaní o vyšších platbách.

Ak by sa Dôvera a DFNsP do konca tohto roka nedohodli, zariadenie by jej poistencom poskytovalo iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť.