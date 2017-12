Budúci otecko je dôkazom toho, že byť pri pôrode asi skutočne nie je pre každého. Video, ktoré sa stalo absolútnym hitom internetu, zobrazujte nervózneho otecka, ktorý hoci sa snaží svoje emócie potlačiť, príliš sa mu to nedarí. Aj takto to vyzerá, keď muž nie je pripravený na to, čo ho v pôrodnej sále čaká. Na záver je však z jeho výrazu jasné, že to predsa len celé stálo za to.