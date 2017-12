TASR

Banka Barclays očakáva, že pre reformu v USA odpíše 1 mld. libier

Pre Barclays to bude ďalšia negatívna položka v tomto roku po tom, ako odpisy v dôsledku odchodu z afrického trhu spôsobili banke v 1. polroku vysokú stratu.

Barclays — Foto: TASR/AP

Londýn 27. decembra (TASR) - Britská banka Barclays očakáva, že v dôsledku americkej daňovej reformy odpíše zo svojho ročného zisku po zdanení približne 1 miliardu libier (1,13 miliardy eur).

Pre Barclays to bude ďalšia negatívna položka v tomto roku po tom, ako odpisy v dôsledku odchodu z afrického trhu spôsobili banke v 1. polroku vysokú stratu. Výsledkom bolo, že napriek zisku v 3. kvartáli evidovala Barclays za deväť mesiacov roka stratu vo výške 628 miliónov libier. Odpisy v očakávanej výške 1 miliarda libier tak stlačia banku do ešte výraznejšej straty.

Daňová reforma v USA, ktorú pred Vianocami podpísal prezident Donald Trump, je najväčšou reformou daňového systému v Spojených štátoch od 80. rokov minulého storočia. V rámci nej sa napríklad firemná daň zníži z 35 na 21 %.

Barclays síce uviedla, že zníženie dane by malo mať na jej čistý zisk v budúcnosti "pozitívny vplyv," zároveň ale upozornila, že tieto výhody môže do veľkej miery vymazať takzvaná daň z erózie daňového základu (BEAT), ktorá bola do legislatívy zahrnutá. Jej cieľom je zabrániť nadnárodným spoločnostiam presúvať zisky do oblasti s nižšou daňovou záťažou.

(1 EUR = 0,88568 GBP)