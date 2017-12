TASR

Putin odovzdal dokumenty potrebné na prezidentskú kandidatúru

Vladimir Putin sa uchádza o znovuzvolenie ako nezávislý kandidát, takže jeho kandidatúru musela podporiť iniciatívna skupina pozostávajúca z najmenej 500 ľudí.

Na archívnej snímke Vladimir Putin — Foto: TASR/AP Photo

Moskva 27. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin odovzdal v stredu volebnej komisii dokumenty na podporu svojej kandidatúry v budúcoročných prezidentských voľbách. Putin sa v nich bude uchádzať o štvrtý mandát hlavy štátu.

Putin v stredu navštívil moskovské sídlo Ústrednej volebnej komisie (ÚVK), aby tam požadované dokumenty osobne odovzdal. Obe strany následne podpísali protokol o ich prevzatí, informovala agentúra TASS.

Vladimir Putin sa uchádza o znovuzvolenie ako nezávislý kandidát, takže jeho kandidatúru musela podporiť iniciatívna skupina pozostávajúca z najmenej 500 ľudí. V prípade, že volebná komisia potvrdí platnosť Putinových dokumentov, bude môcť súčasný šéf Kremľa začať so zbieraním podpisov na podporu svojej opätovnej kandidatúry, uviedla agentúra AP.

Iniciatívna skupina zložená zo zhruba 600 voličov a podporovateľov v utorok na svojom zhromaždení v Moskve jednomyseľne schválila podporu Putinovej kandidatúry. Prezident bude musieť okrem toho zozbierať ešte 300.000 podpisov.

Do volieb by sa rád zapojil aj najviditeľnejší Putinov oponent Alexej Navaľnyj, ktorého však ÚVK v pondelok odmietla zaregistrovať ako kandidáta. Dôvodom je platné usvedčenie z údajného trestného činu, ktoré mu najbližších desať rokov bráni uchádzať sa o prezidentský úrad. On sám ho označuje za politicky motivované.

Kampaň pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia 18. marca 2018, sa oficiálne začala v pondelok 18. decembra 2017.