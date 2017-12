TASR

Začínate aj vy „posviatočný pôst"? Hladovky a diéty vám skôr uškodia, tvrdí gastroenterológ

Ak má niekto predsa len o očistu záujem, namiesto radikálnych kúr treba preferovať nenásilné zmeny.

Bratislava 27. decembra (TASR) - Ak sa ľudia počas vianočných sviatkov prejedli, mali by to vykompenzovať dlhšou a intenzívnou pohybovou či športovou aktivitou. "Určite to netreba riešiť pôstmi, redukčnými diétami či dokonca hladovkami," povedal gastroenterológ Peter Minárik. Nie je zástancom týchto metód. Spomaľujú metabolizmus a z dlhodobého hľadiska podľa neho skôr škodia, než pomáhajú.

Očista má byť nenásilná

Ak má niekto predsa len o očistu záujem, namiesto radikálnych kúr treba preferovať nenásilné zmeny. Znamená to napríklad náhradu sacharidových príloh ako pečivo, zemiaky, ryža za čerstvú či dusenú zeleninu. Namiesto cukroviniek a koláčov možno uprednostniť ovocné šťavy, peny alebo pyré.

"Cukor do ovocia zásadne nepridávame, má ho už v sebe," upozornil. Do stravy odporúča zaradiť iba najchudšiu hydinu a ryby či morské plody. Pri príprave teplej a studenej stravy radí pridať menej tuku.

Minárik preferuje v stravovaní rozumnú striedmosť. Primeraný prístup k jedeniu a pitiu je podľa neho prevenciou nielen naberania neželaných kilogramov nadváhy, ale aj akútnych bolestí brucha, ktoré už "nejednému neskrotnému hodárovi skazili sviatočné aj posviatočné dni".