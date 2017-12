TASR

Dnes o 13:32 čítanie na minútu 0 zdieľaní Hyundai Heavy chce predajom nových akcií získať 1 mld. eur

Druhý najväčší staviteľ lodí na svete, zaznamenal pokles ceny svojich akcií takmer o 30 %.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Soul 27. decembra (TASR) - Juhokórejský koncern Hyundai Heavy Industries, druhý najväčší staviteľ lodí na svete, zaznamenal pokles ceny svojich akcií takmer o 30 %. Dôvodom je jeho plán získať predajom nových akcií v prepočte okolo 1 miliardy eur.

Hyundai Heavy v utorok (26. 12.) zverejnil, že plánuje predať nové akcie v hodnote 1,29 bilióna wonov (1,01 miliardy eur). Do konca marca chce predať celkovo 12,5 milióna nových akcií v odhadovanej cene 103.000 wonov za kus. V porovnaní s uzatváracou cenou akcií spoločnosti na záver utorkového obchodovania to znamená zhruba o 24 % menej.

V reakcii na tieto informácie v stredu cena akcií juhokórejského koncernu klesla o 29 %. To predstavuje najväčší pokles od roku 1999. Klesla aj cena akcií Hyundai Robotics, ktorá je najväčším akcionárom firmy Hyundai Heavy (vlastní v nej 27,8-% podiel). Pokles predstavoval zhruba 4 %.

Hyundai Heavy, podobne ako ďalšie veľké lodiarske spoločnosti, zápasí s klesajúcim počtom objednávok. To firmy tlačí do reštrukturalizácie a predaju niektorých aktív. Ako uviedli zástupcovia Hyundai Heavy, peniaze získané z predaja nových akcií plánujú použiť na splácanie dlhov a na investície do výskumu a vývoja.

Juhokórejský výrobca lodí uviedol, že za 4. kvartál očakáva prevádzkovú stratu. Za celý rok 2017 počíta s prevádzkovým ziskom 46,9 miliardy wonov, k čomu prispeli ešte ziskové prvé tri kvartály roka. Tržby odhaduje na úrovni 15,4 bilióna wonov, pričom v budúcom roku očakáva ich pokles na 13,6 bilióna wonov.

(1 EUR = 1276,34 KRW)