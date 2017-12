Dominika Dobrocká

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Viac jedla pre chudobných: České obchody im budú povinne rozdávať prebytočné potraviny

Problémy s nadbytočným jedlom sú večné. Riešenie ako s ním správne naložiť existuje a tak sa už viac neplytvá.

Ilustračná foto — Foto: Pexels.com

PRAHA 27. decembra - Už len pár dní zostáva a privítame Nový rok. Charity sa tohto momentu už nevedia dočkať. Obchodné reťazce u našich západných susedov majú totiž povinnosť neziskovým organizáciám od Nového roku darovať nepredané jedlo, ktoré by sa už len likvidovalo. „Ako potravinové banky sme nadšené, koľko budeme môcť od Nového roka našim klientom rozdávať. Bude to masaker ale verím, že to zvládneme,“ prezradila pre aktualne.cz podpredsedníčka Českej federácie potravinových bánk Veronika Láchová.

Obmedzenia pre potravinové banky

Ako podotkla Láchová, ľuďom môžu potraviny darovať iba neziskové organizácie, takzvaný poskytovatelia sociálnych služieb. Samotné potravinové banky túto možnosť nemajú. V roku 2016 sa vďaka zákonu o potravinách podarilo charitám rozdať viac ako 1300 ton jedla medzi 60 tisíc koncových klientov. V roku 2017 to bude podľa odhadov 1900 ton. Nový zákon by však mal priniesť ešte lepšie podmienky. Spolupráca s obchodnými reťazcami sa prehĺbi a rozšíri. „Myslím si, že vďaka novej legislatíve by sme v roku 2018 mohli rozdať až 10 tisíc ton jedla,“ uviedla pre aktualne.cz Láchová.

V zákone sa uvádza, že potraviny, ktoré sú darované musia byť najmä bezpečné. Čo sa týka varených jedál, šalátov z pultov či pečiva s náplňou, to obchodné reťazce poskytovať nemôžu. Tieto potraviny patria medzi rizikové. Medzi potraviny, ktoré sa rozdávajú patria cestoviny, ryža, konzervy, káva a rôzne pochutiny v podobe sušienok. Tieto sa môžu predávať aj tri mesiace po dátume s minimálnou trvanlivosťou a patria medzi najmenej rizikové. Ďalšími nízko rizikovými je pečivo, ovocie a zelenina, musí sa však k sociálne slabším dostať v priebehu jedného dňa.

Vysoko rizikové potraviny

Ako už sa spomínalo vyššie, medzi vysoko rizikové potraviny patria najmä viaczložkové varené jedlá, mäsové varené jedlá, naporcované mliečne produkty a lahôdky, čerstvé pečivo s plnkou, cukrárske výrobky a potraviny pripravované na grile. Tieto potraviny sa neodporúčajú darovať, avšak existujú výnimky. Ľudia o tieto dobroty javia pochopiteľný záujem a tak sa po individuálnej dohode dá distribuovať aj vysoko rizikové potraviny. „Niektoré organizácie v Prahe a Stredočeskom kraji takú zmluvu majú a my by sme boli radi, keby ich počet rástol,“ vysvetlila Láchová.

Pri preprave takýchto potravín je rozhodujúci čas. Určujú sa presné hodiny či minúty, kedy musí byť konkrétna vec doručená. Preto by bolo najideálnejšie, keby sa sídlo charít vyskytovalo v blízkosti obchodných reťazcov. Informoval portál aktualne.cz