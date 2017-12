TASR

Operátori zaznamenali cez Vianoce rekordné nárasty v komunikácii

Vianoce 2017 definitívne potvrdili, že telefonovanie a SMS vytláča internet.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Z dát mobilných operátorov sa dajú zistiť rôzne údaje, napríklad aj to, že tradičným časom, keď si ľudia na Slovensku na Štedrý deň doprajú chvíľu pokoja, je 18. hodina. V tom čase poklesol počet hovorov o polovicu oproti predchádzajúcim hodinám.

"Najviac hovorov uskutočnili naši zákazníci medzi 10.00 – 11.00 h. Naopak, najviac SMS poslali medzi jednou a druhou popoludní. Po výraznom poklese hovorov okolo 18.00 h sa zas mobilných telefónov chopili po 19. hodine," popisuje správanie zákazníkov 4ky technický riaditeľ SWAN Mobile Patrik Kollaroci.

Počas prvého sviatočného dňa uskutočnili tiež 955.212 minút hovorov, ktorých bolo 1,4-krát viac ako minulý rok. Priemerná dĺžka hovoru bola na Štedrý deň 130 sekúnd. Kým predpoludním Štvorkári skôr volali, poobede posielali SMS. V čase špičky medzi 13.00 a 14.00 h ich bolo 2,5-násobne viac ako kedykoľvek inokedy počas dňa. Celkom zákazníci operátora na Štedrý deň poslali 1.337.165 SMS správ.

Vianoce 2017 ale definitívne potvrdili, že telefonovanie a SMS vytláča internet. V porovnaní s vlaňajškom preniesli zákazníci 4ky 2,35-násobne viac dát. Celkovo išlo o 41,2 terabajtu (TB) dát prenesených na Štedrý deň. Prvý sviatok vianočný Štvorkári dátovali ešte viac – vzduchom letelo 42 TB, o deň neskôr 41 TB. Celkovo tak počas Vianoc preniesli 124,2 terabajtu dát.

Zákazníci O2 poslali počas 24. decembra spolu vyše 10,3 milióna SMS správ a uskutočnili takmer 3,66 milióna hovorov. Okrem toho odoslali aj vyše 372.000 obrazových MMS správ. Výrazný nárast v porovnaní s minulým rokom však zaznamenala dátová prevádzka, ktorej objem narástol celkovo až o 102,5 %. Rekordérom tohtoročného Štedrého dňa však bola 4G LTE sieť, ktorá pokrýva už vyše 90 % ľudí, a v ktorej narástol objem dátovej prevádzky až o 256,7 %.

"Zatiaľ čo najviac telefonátov si ľudia na Štedrý deň vybavili medzi 10.00 - 11.00 h, tradične sa posielalo najviac textových a obrazových správ medzi 13.00 a 14.00 h. Aj tento rok však v súlade s očakávaniami najviac rástla dátová prevádzka, a to celkovo až o vyše 102 %" povedala šéfka komunikácie O2 Tereza Molnár.

Aj v roku 2017 platí, že 24. december je pre posielanie správ tým najvyťaženejším dňom celého roka. Zákazníci Slovak Telekomu poslali na Štedrý deň až 10.139.811 SMS. V porovnaní s priemerom bežného dňa je to zhruba päťnásobok. Najviac SMS správ sa už tradične posiela medzi 13. a 14. hodinou, a to až 1.240.429. Je to nárast oproti najvyťaženejšej hodine roka 2016 o zhruba 3 %.

Medziročne výraznejšie vzrástol počet odoslaných multimediálnych správ – zákazníci Slovak Telekomu na Štedrý deň 2017 poslali až 291.784 MMS, čo je v porovnaní s minulým rokom o 9 % viac. Aj tento ukazovateľ zaznamenal na Štedrý deň niekoľkonásobné vyšší počet oproti bežnej dennej prevádzke. Zmenila sa najvyťaženejšia hodina – tento rok sa najviac MMS posielalo medzi 13. a 14. hodinou (vlani to bolo o hodinu neskôr). Počas nej zákazníci odoslali až 57.317 MMS, čo je viac ako dvojnásobok v porovnaní s najvyťaženejšou hodinou minuloročného Štedrého dňa.

Až 100-% medziročný nárast počas Štedrého dňa zaznamenala mobilná dátová prevádzka Orangeu. Zákazníci v mobilnej dátovej sieti preniesli spolu 100.931 GB dát, z čoho viac než 80 % bolo prenesených v 4G sieti. Zákazníci v nej preniesli takmer 81.400 GB dát, čo predstavuje 206-% medziročný nárast.

Prenesené dáta cez FiberNet narástli oproti minulému roku o 21 % a dosiahli 451.245 GB a cez DSL o 9 % v celkovom množstve 214.806 GB.

Zákazníci Orangeu 24. decembra uskutočnili 6.272.426 hovorov. Viac než 660.000 hovorov bolo zrealizovaných medzi 10.00 a 11.00 h.

Tisíce zákazníkov uprednostnilo zasielanie vianočných vinšov aj cez tradičné SMS či MMS správy, ktoré najviac posielali medzi 13.00 a 14.00 h. V tomto čase poslali viac ako 1,337 milióna SMS správ z celkového počtu 12.797.141 a takmer 60.000 MMS správ z celkových 622.640.