TASR

Dnes o 13:11 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Klasnič chce aj po tretej transplantácii obličky opäť hrať futbal

Tridsaťsedemročný útočník je prvý futbalista s transplantovanou obličkou, ktorý sa predstavil na veľkom turnaji, keď v roku 2008 nastúpil za chorvátsku reprezentáciu na ME v Rakúsku a vo Švajčiarsku.

Ivan Klasnič, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Hannover 27. decembra (TASR) - Bývalý chorvátsky reprezentant Ivan Klasnič sa ešte raz pokúsi o návrat na futbalové trávniky. V októbri mu tretíkrát transplantovali obličku a po vyliečení je pripravený opäť hrať.

"Po poslednej transplantácii obličky som dostal ešte jednu možnosť vrátiť sa na ihrisko. Do leta sa musím dostať do formy. Je to ako keby mi vymenili motor a dúfam, že bude fungovať," povedal niekdajší útočník Werderu Brémy pre stredajšie vydanie novín Weser Kurier.

Tridsaťsedemročný útočník je prvý futbalista s transplantovanou obličkou, ktorý sa predstavil na veľkom turnaji, keď v roku 2008 nastúpil za chorvátsku reprezentáciu na ME v Rakúsku a vo Švajčiarsku.