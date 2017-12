TASR

Peter Hámor chce liezť po horách ešte aj ako storočný

Na snímke slovenský horolezec Peter Hámor. — Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bratislava 27. decembra (TASR) - Horolezec Peter Hámor sa stal v roku 2017 prvým Slovákom, ktorý zdolal všetky osemtisícovky. Uzatvoril takzvanú Korunu Himalájí, teda zoznam všetkých štrnástich himalájskych osemtisícoviek. Má však ešte dostatok motivácie, aby si svoje horolezcké sny plnil aj v budúcnosti. Okrem toho by chcel dosiahnuť aj ďalšiu métu, vystúpiť na Hrebienok ako storočný.

Štrnástou osemtisícovkou, ktorú Hámor tento rok pokoril, bola Dhaulágirí (8161 m). "Moje pocity na vrchole sú pravdepodobne úplne iné, než aké by ľudia očakávali. Tam nie je priestor pre nejakú veľkú eufóriu, pretože tým sa akcia nekončí. Ale som rád, že vtedy už nemusím ísť vyššie, lebo je to únavné. Na druhej strane viem, že ma ešte čaká zostup a každá strata koncentrácie, či chybička, môže byť veľmi nepríjemná. Vrchol je len miesto, kde sa vlastne otočíme. Tak ako majú maratónci otočku," prezradil Hámor.

Po dosiahnutí výnimočného míľnika medzi horolezcami Hámor zdolanému vrcholu prílišnú exkluzivitu nedával. Aj tie predošlé boli výnimočné. "Pre mňa boli všetky kopce dôležité a pekné. Ten štrnásty bol iba jeden z nich. Ale pre mňa bolo dôležité, že som tam bol s chalanmi, s ktorými mi bolo dobre. Lezenie je totiž o ľuďoch, o partii. A táto posledná osemtisícovka bola po mnohých rokoch čisto slovenská expedícia, čo ma veľmi tešilo. Bol tam so mnou Miško Sabovčík, čo je veľmi mladý talentovaný horolezec, ktorý bol na svojej prvej osemtisícovke. Aj toto bolo pre mňa príjemné, že som mu robil akéhosi krstného otca. Dúfam, že v tom bude pokračovať a rovnako verím, že aj ja sa do Himalájí ešte vrátim."

Slovenský výškový horolezec a himalájista má na konte veľa náročných expedícií a horolezeckých výstupov doma i v zahraničí. Jeho prvou osemtisícovkou bola najvyššia hora sveta, Mount Everest (8848 m n. m.), na vrchol ktorej vystúpil 19. mája 1998. Dosiaľ stál 15-krát na vrcholoch 14 osemtisícoviek. "Horolezectvo je šport o zážitkoch. A tie nie sú vždy pozitívne. Veľakrát ide naozaj do tuhého. Pre mňa bola najzaujímavejšou horou Anapurna. Dvakrát som bol na vrchole, čo som rád, že ma naň pustila. Ale najmä som tam bol s ľuďmi, s ktorými by som išiel aj kone kradnúť. Neboli to len kamaráti horolezci, ale moji veľmi dobrí priatelia. Tento mix urobil z Anapurny to naj," vysvetlil Hámor, ktorý sa vďaka výkonom v roku 2017 dostal medzi desiatich najlepších športovcov Slovenska. Skončil na celkovom 8. mieste. "My horolezci nemáme veľa divákov, sme pri zdolávaní prekážok sami. O to viac ma teší, že sa tento šport dostáva do povedomia verejnosti. Vidím, koľko ľudí mi držalo palce."

Hámor patril spolu s ostatnými laureátmi medzi tých, ktorí na diaľku sledovali príbeh Mateja Tótha, ktorý takmer trištvrte roka obhajoval svoje obvinenia z dopingu. Na radosť Slovákov dopadol dobre a olympijskému víťazovi vyjadril podporu aj jeho kolega. "Všetci športovci sme radi, že sa to skončilo takto. Ale v športe a v horolezectve dupľovane platí to, že klamstvo vyjde na povrch a presne tak isto je to aj s pravdou. Som rád, že vyšla na povrch takto skoro a že Maťo nestratil ďalší rok."

Hámor oslávil v septembri 53 rokov, ale chuť na zdolávanie majestátnych končiarov nestratil. "Moja srdcovka hneď po Tatrách sú Himaláje. Takže ak budem zdravý a bude mi dopriate, chcel by som sa tam opäť pozrieť. Horolezci majú toľko cieľov, že jeden život je na to prikrátky. Takže uvidím, kam mi to vyjde tentokrát. Pokojne aj na niektorý z kopcov, na ktorom som už bol," vyhlásil slovenský horolezec a dodal: "To nie sú len Himaláje. Hory sú nádherné prostredie a je to šport, kde vám je dobre. Aj s ľuďmi okolo vás. Dúfam, že budem môcť liezť do stovky. Športová hodnota výkonov bude klesať, ale zážitky mi zostanú."

Lásku k horám najlepšie vystihol pri vyslovení svojho sna, ktorý by ešte chcel dosiahnuť. Potrebuje však k nemu pevné zdravie. "Chcel by som ísť ako storočný s mojim 98-ročným kamarátom peši na Hrebienok. A keby sme si nezaliezli, tak si aspoň dáme kávu," uzavrel s úsmevom Hámor.