Retro žuvačky Pedro menia majiteľa, od Fínov prejdú k Írom

Transakcia za vyše 70 miliónov eur by mala posilniť expanziu na zahraničných trhoch.

Na ilustračnej snímke žuvačka Pedro — Foto: candyplus.cz

Praha 27. decembra (TASR) - Divízia cukroviniek fínskej potravinárskej firmy Raisio, pod ktorú spadá aj česká Candy Plus vyrábajúca žuvačky Pedro, sa stane súčasťou írskej spoločnosti Valeo Foods Group. Transakcia za vyše 70 miliónov eur by mala posilniť expanziu na zahraničných trhoch.

Ako uviedol server iDNES.cz, o transakcii informovala pred niekoľkými dňami spoločnosť Raisio. Pod ňu už päť rokov spadá aj česká firma Candy Plus vyrábajúca žuvačky Pedro, ktoré sa na pultoch objavili už v roku 1968. "Pre značku Pedro predstavuje zmena vlastníka ďalšiu možnosť posilnenia expanzie na zahraničných trhoch. Už teraz sa väčšina produkcie exportuje a predpokladám, že nové investície nám umožnia ďalší rast," uviedla v reakcii na obchod Milena Rusnoková, generálna riaditeľka The Candy Plus Sweet Factory.

Firma Raisio, ktorá má hodnotu 100 miliónov eur, predá svoje akcie za 77 miliónov eur. Šéf spoločnosti Raisio Pekka Kuusniemi považuje transakciu za významný strategický krok. "Spolu s našou pevnou finančnou situáciou nám prostriedky získané z transakcie umožnia realizovať nové akvizície, ktoré sú v súlade s hlavnou stratégiou spoločnosti," povedal šéf Raisio.