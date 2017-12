TASR

Včera o 17:03 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní A je to tu! Na Pohode 2018 sa predstavia hviezdy týchto zvučných mien

Jeden z najlepších pesničkárov z konca éry hippies sa napokon dočkal zaslúženého uznania.

Prví návštevníci na 21. ročníku multižánrového festivalu Pohoda na letisku v Trenčíne 6. júla 2017. — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 26. decembra (TASR) – Pohoda festival privíta 5. až 7. júla v Trenčíne na letisku dvoch umelcov z amerického Detroitu. Obaja opisujú ťažké podmienky ľudí žijúcich na periférii veľkomesta, chudoba, drogy, protest proti establishmentu. Kým kariéru jedného pribrzdilo väzenie, úspech toho druhého sa dostavil až po troch desaťročiach. Jedna z najpozoruhodnejších postáv súčasného rapu Danny Brown a hrdina oscarového príbehu Searching for Sugar Man Rodriguez sú ďalšími skvelými menami v line-upe Pohody 2018. A pridala sa k nim aj vychádzajúca hviezda súčasnej britskej gitarovej scény Blossoms.

Searching for Sugar Man, oscarový príbeh o mužovi, ktorý by si zaslúžil Grammy za celoživotný prínos a Nobelovu cenu za život. Kým jeho piesne sa kopírovali v miliónoch, inšpirovali bojovníkov proti apartheidu a šírili sa o ňom legendy, on doma pracoval na stavbách. Rodriguezov pesničkársky talent prirovnávali k Bobovi Dylanovi, no napriek tomu sa jeho albumy v USA takmer vôbec nepredávali. Uznanie nielen doma mu priniesol dokumentárny film švédskeho režiséra Malika Bendjelloula Searching for Sugar Man, ktorý získal Oscara i cenu BAFTA. Následne vystúpil v najznámejších amerických talkshow Late Show with David Letterman, The Tonight Show with Jay Leno i v britskej Later... with Jools Holland a predstavil sa na festivaloch ako Glastonbury, Sasquatch či Montreux Jazz. Jeho piesne prerábajú najslávnejšie kapely, objavujú sa vo filmoch a počúva ich už generácia jeho vnúčat. Jeden z najlepších pesničkárov z konca éry hippies sa napokon dočkal zaslúženého uznania.

Danny Brown po rozchode rodičov predával drogy, skončil za mrežami, no po prepustení sa začal naplno venovať detskému snu stať sa raperom. Ciele zjavne napĺňa mimoriadne úspešne. Podľa Metro Times bol umelcom roka 2013, na jeho albumoch mu hosťovali Eminem či Kendrick Lamar. Muž protikladov, detroitský raper v rifliach s vysoko posadeným hlasom, zvukovo inšpirovaný kapelami Joy Divison a Talking Heads. Novinári sa v recenziách na jeho albumy pretekajú v superlatívoch, kým on sa preteká sám so sebou. Minulý rok vydal najnovší album Atrocity Exhibition, ktorý bol nominovaný na ocenenie IMPALA pre album roka. Dostal sa aj do dvadsiatky najlepších albumov roka v koncoročných výberoch médií ako The Guardian, NME, Pitchfork, Rolling Stone a Spin. DannyBrown na Pohode 2018 ukáže, prečo ho MTV označuje za jednu z najpozoruhodnejších postáv súčasného rapu.

Všetci členovia kapely Blossoms sa narodili v tej istej pôrodnici, vyrastali v okruhu dvoch kilometrov a z lešenárskeho skladu basákovho dedka to dotiahli na vrchol britskej hitparády. Blossoms získali za svoj rovnomenný debut nominácie na Mercury prize, NME a Brit Awards. Ovládli aj koncoročnú britskú hitparádu predajnosti albumov debutantov roka, keď za sebou nechali bývalého člena One Direction Zayna Malika či Jacka Garrata. Toto leto si zahrali na festivaloch Glastonbury, Coachella či Lollapalooza a o pol roka sa predstavia aj na 22. ročníku festivalu Pohoda.

Účasť už potvrdili The Chemical Brothers, St. Vincent, Ziggy Marley, SOJA, Aurora, Little Dragon, Fink, Calexico, El Gusto, La Femme, This Is The Kit, Reykjavíkurdaetur, Zeal & Ardor, Mitch & Mitch aj Rebel Babel.

TASR informoval PR manažér festivalu Anton Repka.