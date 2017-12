TASR

Dnes o 15:53 čítanie na minútu 0 zdieľaní Štrbské Pleso praskalo vo švíkoch. Krásne počasie vylákalo ľudí na vianočnú lyžovačku

Podmienky na lyžovanie momentálne veľmi dobré, hoci predvianočný dážď a oteplenie spôsobili úbytok prírodného snehu, ktorý nasal vodu a primrzol.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Oliver Ondráš

Štrbské Pleso 26. decembra (TASR) – Čoraz viac ľudí trávi vianočné sviatky na svahu a v prírode a inak tomu nebolo ani v utorok na Štrbskom Plese. Táto tatranská osada bola plná peších turistov, zvýšenú návštevnosť zaznamenali aj v tamojšom lyžiarskom stredisku. „Vianočné sviatky sa rozbehli pozvoľne, 24.12. nám trošku zamútil vodu vietor, keď sme s vrchnými lanovkami stáli, ale rozbieha sa hlavná sezóna veľmi dobre, začína nám priať aj počasie,“ uviedol pre TASR vedúci strediska Peter Tomko.

Podľa neho sú podmienky na lyžovanie momentálne veľmi dobré, hoci predvianočný dážď a oteplenie spôsobili úbytok prírodného snehu, ktorý nasal vodu a primrzol. Zjazdovky sú aj preto trochu tvrdé a treba zvýšiť pozornosť a klásť dôraz predovšetkým na bezpečnosť. „Ja som sa tiež vybral na vianočné sviatky do Tatier a nedá mi to, nezalyžovať si, keď je takéto krásne počasie. Podmienky sú veľmi dobré,“ zhodnotil Rudo Zárecký z Bratislavy.

Na lyžovačku či prechádzku pešo i so sánkami sa na Štrbské Pleso vybralo množstvo ľudí, parkoviská boli takmer plné, väčšinu návštevníkov tvorili Slováci. „V tomto období je to zväčša o domácich teda slovenských turistoch, nejde však len o lyžiarov, ľudia si chodia na hory do prírody hlavne oddýchnuť,“ konštatoval Tomko s tým, že najväčší nápor lyžiarov očakávajú na Štrbskom Plese pár dní pred Silvestrom, keď sa Tatry tradične najviac zapĺňajú ľuďmi zo Slovenska i zahraničia.

Horská záchranná služba v tejto súvislosti upozorňuje na zhoršené podmienky na turistických chodníkoch, ktoré predstavujú zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a skialpinizmus. Terén je po oteplení a následnom poklese teplôt zľadovatený. "Týmto apelujeme na nevyhnutnosť zimného výstroja a výzbroje," informovali horskí záchranári. Za dva dni si poveternostné podmienky a nedôslednosť turistov vyžiadali už tri ľudské životy a niekoľko ďalších zranených.