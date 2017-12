Vedenie Schalke je nadmieru spokojné s trénerom Tedescom: Každému hráčovi dáva pocit, že je ten najdôležitejší

TASR

Na archívnej snímke Domenico Tedesco — Foto: Wikipedia

Berlín 26. decembra (TASR) - Vedenie Schalke 04 je nadmieru spokojné s doterajším účinkovaním trénera Domenica Tedesca. Len tridsaťdvaročný nemecko-taliansky kormidelník doviedol svojich zverencov v polovičke sezóny na druhú priečku tabuľky.

"Každému hráčovi Schalke dáva pocit, že je pre trénera ten najdôležitejší. Je to úplne autentické. Chlapci sa snažia byť stále lepší. A myslím si, že neexistuje hráč, ktorý by sa za posledných šesť mesiacov nezlepšil. Znamená to, že sa automaticky zlepšuje aj celý kolektív," pochvaľoval si výkonný riaditeľ klubu Christian Heidel.

Tedesco odštartoval trénerskú kariéru v roku 2008 v mládežníckych tímoch VfB Stuttgart, od roku 2013 viedol ako hlavný tréner výber do 17 rokov. V sezóne 2016/17 nastúpil ako kormidelník Hoffenheim U19. V marci si ho však povolal do prvého tímu Erzgebirge Aue. Tedesco dokázal vtedy posledný tím tabuľky 2. bundesligy vytiahnuť na 14. miesto a odvrátil zostup.

Aj keď to bola dovtedy jeho jediná skúsenosť s trénovaním dospelých, okamžite po ňom siahlo Schalke a v júni 2017 s ním podpísalo dvojročný kontrakt. Jeho zverenci sú po polovičke sezóny na druhej priečke, aj keď na suverénny Bayern Mníchov strácajú už 11 bodov. Vlani pritom Schalke patrila v rovnakom období až 10. priečka, ktorá mu nakoniec zostala aj na konci. "Myslím si, že vynikajúco zvláda ten úspech, ktorý momentálne máme. Navyše máme všetci pocit, že sme ešte nedosiahli vrchol," uviedol Heidel pre agentúru dpa.

Schalke stále nevzdáva boj o stredopoliara Leona Goretzku a napriek záujmu najlepších európskych klubov verí, že s ním predĺži kontrakt. "Spravili sme všetko pre to, aby sme Leona presvedčili, že Schalke je aj po 1. júli 2018 pre neho ten najlepší klub. No na druhej strane, nezaujímajú sa o neho žiadne treťoligové kluby, ale tie najlepšie v Európe. Pre tohto chlapca je to veľmi veľmi ťažké rozhodnutie a dávame mu čas," dodal Heidel.