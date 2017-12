Naši mladí hokejisti museli vianocovať v zahraničí bez rodiny: Rodné Slovensko im však pripomenuli poriadnym prekvapením

TASR

Majstrovstvá sveta juniorov sa tentokrát odohrajú v americkom Buffale. Turnaj odštartoval v utorok 26. decembra a potrvá do 5. januára 2018.

Na snímke manažér tímu Roman Ulehla. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Buffalo 26. decembra (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov absolvovala vianočné sviatky už tradične mimo domova. Aj tento rok sa počas nich ocitla v dejisku majstrovstiev sveta juniorov, ktoré sa tentokrát odohrajú v americkom Buffale. Turnaj odštartoval v utorok 26. decembra a potrvá do 5. januára 2018.

Aj tento rok si 20-tka pripomenula domov prostredníctvom spoločnej večere a tradičných slovenských špecialít na Štedrý deň. "Snažili sme sa pre chlapcov pripraviť klasickú slovenskú štedrovečernú večeru. Bola kapustnica, ryba, zemiakový šalát, makovníky, oblátky, cesnak… Skrátka všetko, čo k tomu patrí," povedal pre hockeyslovakia.sk manažér tímu Roman Ulehla.

Tradičnú slovenské Vianoce pripravil reprezentantom personál hotela Hyatt Regency, v ktorom je slovenský tím spolu s ďalšími siedmimi výpravami ubytovaný. "Všetko bolo chutné. Samozrejme, pomáhal nám aj náš team host, Slovák žijúci v Buffale, ktorý na všetkom tomto nesie veľkú zásluhu. Keď sme poobede prišli na hotel, tak som bol dokonca ochutnať kapustnicu. Personál hotela sa snažil všetko pripraviť tak, ako sme chceli," pochvaľoval si Ulehla.

Náhrada rodinnej atmosféry doma

Pre manažéra "dvadsiatky" sú to už dvanáste MS juniorov v rade. Veľmi dobre tak vie, aké to je stráviť sviatky pokoja mimo kruhu najbližších a súčasne napodobniť atmosféru v kolektíve reprezentácie. "Každý rok sa o to snažíme najmä touto večerou či koledami, ktoré nám hrajú v pozadí. Je to ťažké, ale snažíme sa, aby sme im aspoň trošku pripomenuli Slovensko."

Obranca Martin Bodák je na druhých MS juniorov. "Všetci sa tu snažíme navzájom dobre vychádzať. Prvý rok bol ťažší, teraz je to jednoduchšie. Atmosféra je vynikajúca a trochu nahrádza rodinnú atmosféru doma, aj keď tá, samozrejme, chýba," povedal.

Kapitán hovoril od srdca

Devätnásťročný kapitán výberu dostal počas večere aj slovo, s čím príliš nerátal. "Bola to improvizácia, nečakal som, že ma tréneri takto oslovia. Ale som im za to vďačný. Hovoril som od srdca to, čo mi napadlo," prezradil obranca pôsobiaci v Kootenay Ice.

"Minulý rok som si to viac uvedomoval, keďže som hral v Česku. Tento rok som od začiatku sezóny preč od rodiny a na Vianoce som sa 'len' pripojil k tímu. Verím, že viac je smutno rodine," povedal ďalší dvojnásobný účastník MS Miloš Roman. Osemnásťročný útočník Vancouveru Giants si taktiež pochutnal a ocenil spôsob, akým "dvadsiatka" Štedrý večer strávila. "Realizačný tím nám pripravil naozaj výborné zázemie a aj štedrovečerná večera bola presne ako na Slovensku. Som rád, že sa im to podarilo takto pripraviť a veľmi pekne im za to ďakujem."

Tradičné chody, ktoré nesmú chýbať v jedálničku na Štedrý deň, však rozhodne nie sú ideálna strava pre športovcov. Obzvlášť, keď sa prvé vystúpenie Slovák v Buffale už nezadržateľne blíži. "Ešte sú medzitým tri dni, takže nie je to tak blízko. Dovtedy to už nebudeme cítiť," dodal pre hockeyslovakia.sk Bodák.