TASR

Brighton rokuje s Celticom o príchode francúzskeho mladíka Dembeleho

Na snímke Moussa Dembélé — Foto: Wikipedia

Londýn 26. decembra (TASR) - Anglický futbalový klub Brighton rokuje o príchode francúzskeho útočníka Moussu Dembeleho z Celticu Glasgow.

Ako informuje Sky Sports News, škótsky majster už súhlasil s prestupovou čiastkou vo výške 18 miliónov eur. Ani jeden klub rokovania zatiaľ nekonkretizoval, no tréner Brightonu Chris Hughton uviedol, že Dembele je typ hráča, ktorého by v tíme veľmi rád privítal. "Je to výborný hráč, ktorý prežíva veľmi dobrú sezónu," povedal.

Dvadsaťjedenročný Dembele prišiel do Celticu pred 18 mesiacmi ako voľný hráč z Fulhamu. V prvej sezóne dal za "Hoops" v 49 zápasoch vo všetkých súťažiach 32 gólov. Potom ho zbrzdilo zranenie stehna, pre ktoré nestihol štart prebiehajúcej sezóny. Aj tak v nej už stihol odohrať 19 stretnutí a strelil osem gólov.