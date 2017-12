Hľadáte si prácu? Nájdete ju aj v zahraničí, a pritom nemusíte cestovať ďaleko

TASR

Neobsadených je 213.790 pracovných pozícií, čo je vôbec najviac v histórii krajiny.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Praha 25. decembra (TASR) - České firmy majú čoraz väčšie problémy zohnať zamestnancov. Počet miest, ktoré firmy v Česku ponúkajú prostredníctvom úradov práce, v novembri opäť vzrástol. Neobsadených je 213.790 pracovných pozícií, čo je vôbec najviac v histórii krajiny.

Podniky pritom potrebujú naberať ľudí. Česká ekonomika zaznamenáva jeden z najväčších rastov v Európe. Firmy majú dostatok zákaziek, na ktorých môžu zarobiť a vďaka tomu rýchlo expandovať. Brzdí ich však práve nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily.

"Trh je vyčerpaný. Kvôli extrémne nízkej nezamestnanosti už nemáme kde brať nových ľudí," uviedol na fóre českých Hospodárskych novín viceprezident českého Zväzu priemyslu a dopravy Radek Špicar. "Preto si myslíme, že je potrebné prijať krátkodobé a protikrízové opatrenia a umožniť príchod pracovníkov zo zahraničia, ktorí pomôžu situáciu zlepšiť."

Špicar preto kladne hodnotí vládne opatrenia, ktoré pred rokom umožnili českým firmám získať stredne a menej kvalifikovaných zamestnancov z Ukrajiny. Od začiatku projektu v auguste 2016 do konca novembra tohto roku podali firmy po celom Česku v rámci Režimu Ukrajina vyše 1300 žiadostí o viac než 8000 uchádzačov.

Zdĺhavá administratíva

Situáciu však komplikuje zdĺhavá administratíva. Aj napriek zrýchleniu firmy na svojho zamestnanca z Ukrajiny čakajú viac než pol roka. Dôvodom je veľký záujem aj nedostatočná kapacita konzulátu v Ľvove.

To české firmy núti hľadať v iných krajinách. "Aktuálne sa u nás bavíme o možnosti naberať zamestnancov z Rumunska a Bulharska. Ide o krajiny, ktoré sú súčasťou EÚ a prísun ľudí je tak z pohľadu európskej legislatívy ľahší," uviedol predseda predstavenstva stavebnej spoločnosti Hochtief Tomáš Koranda.

Podľa personálnych agentúr sa firmy v poslednom období snažia prilákať aj pracovníkov z juhozápadnej Európy. "V priebehu tohto roka sme doviezli niekoľko stoviek zahraničných pracovníkov, novou lokalitou sa stalo napríklad Španielsko alebo Taliansko, a to predovšetkým z oblastí, kde je v týchto krajinách vysoká nezamestnanosť," uviedla prevádzková riaditeľka personálnej agentúry Adecco ČR Alena Kubová.

Zatiaľ čo predtým sa zo západnej a južnej Európy do Česka za prácou sťahovali predovšetkým špecialisti na pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie, dnes podľa agentúr ide aj o zamestnancov pre výrobu. Tým však firmy musia ponúknuť dostatočne vysoký plat, aby ich do svojich podnikov prilákali.

Hoci do Česka zo spomínaných krajín mieri viac ľudí než predtým, nejde o masovú záležitosť ako v prípade Ukrajiny. "Pracovníkov z Európskej únie by bolo samozrejme jednoduchšie v Česku zamestnať, nemajú však taký záujem," vysvetlil Špicar.

Ako príklad uviedol práve Rumunsko. Ekonomika krajiny rastie najrýchlejšie v celej EÚ a pozitívna situácia tak nenúti tamojšie obyvateľstvo odchádzať. V Španielsku je síce dvojciferná nezamestnanosť, napriek tomu sa Španieli do českých tovární vo veľkom nehrnú. Dôvodom je vzdialenosť od rodnej krajiny, ale aj chladnejšie podnebie.

Výsledkom je, že obyvateľov krajín EÚ, ktorí sú ochotní odísť za prácou do Česka, nie je dostatok, aby sa tým vyriešil problém s rastúcim množstvom neobsadených pracovných miest. Podľa Hospodárskej komory sa preto musí pozornosť obracať do iných krajín. Okrem Ukrajiny pritom komora zmieňuje napríklad Srbsko. Aj pre túto balkánsku krajinu by mohol byť v budúcnosti zavedený zrýchlený režim zamestnávania.

Srbsko je aktuálne pre český priemysel atraktívne z jedného dôvodu: vlani tam skrachovala automobilka Zastava, ktorá bola kedysi najväčším podnikom v krajine. Podľa prezidenta Hospodárskej komory Vladimíra Dlouhého je vďaka tomu v Srbsku asi 30.000 kvalifikovaných zamestnancov, ktorí by v Česku mohli nájsť uplatnenie. Navyše podľa pracovných agentúr o prácu v Česku majú Srbi záujem.