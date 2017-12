TASR

Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp má jasný cieľ: Ligu majstrov

Štvrtý Liverpool aktuálne stráca na lídra Manchester City dvadsať bodov.

Na snímke tréner Liverpoolu Jürgen Klopp. — Foto: TASR/AP

Liverpool 26. decembra (TASR) - Tréner anglického futbalového prvoligistu FC Liverpool Jürgen Klopp má v aktuálnej sezóne jasný cieľ. "Musíme do Ligy majstrov. Stále môžeme skončiť druhý, tretí, prípadne štvrtý. Bolo by to fantastické," cituje slová 50-ročného nemeckého kouča internetový portál spox.com.

Štvrtý Liverpool aktuálne stráca na lídra Manchester City dvadsať bodov a v pondelok čaká "The Reds" súboj s posledným tímom tabuľky Swansea City. "Sú pod tlakom, bojujú v každom zápase o udržanie a tak to bude aj proti nám. Anglická liga je veľmi náročná. Do tejto chvíle sme podávali konštantné výkony. Ak v tom budeme pokračovať, budeme viac zápasov vyhrávať ako prehrávať," dodal Klopp.