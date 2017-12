TASR

Futbalový klub Sheffield Wednesday sa rozlúčil s trénerom Carvalhalom

Dôvodom boli neuspokojivé výsledky.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Londýn 25. decembra (TASR) - Tréner Carlos Carvalhal po dvoch a pol roku opustil anglický futbalový klub Sheffield Wednesday. Päťdesiatdvaročný Portugalčan sa rozlúčil s vedením druholigového tímu po vzájomnej dohode.

Dôvodom boli neuspokojivé výsledky. Sheffieldu patrí po 23 dueloch až 15. miesto v tabuľke, pričom nazbieral len polovicu z 54 bodov, ktoré získal prvý Wolves. Navyše prehral posledné tri zápasy a predchádzajúce štyri remizoval. Carvalhal doviedol Wednesday v oboch predchádzajúcich ročníkoch do play off o postup do Premier League.

"V tomto momente som veľmi smutný, pretože som si užíval dve a pol sezóny v tomto klube. Mali sme dve fantastické sezóny a dvakrát play off, no nanešťastie sme to v prebiehajúcom ročníku nedokázali zopakovať," povedal pre oficiálnu stránku klubu Carvalhal, ktorý v minulosti viedol Besiktas Istanbul, Sporting Lisabon či Maritimo.

Pozíciu hlavného trénera na utorňajší zápas s Nottinghamom Forest prevzal asistent Lee Bullen.

"Obe strany veria, že toto je správny čas, aby sme išli každý vlastnou cestou. Ku Carlosovi mám veľký rešpekt a na Hillsborough bude vždy vítaný," uviedol riaditeľ klubu Dejphon Chansiri.