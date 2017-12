TASR

Dnes o 13:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní PRIESKUM: V roku 2018 by mali rásť mzdy aj dopyt po zamestnancoch

Personalisti očakávajú, že firmy budú mať stále problém nájsť voľných ľudí.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 25. decembra (TASR) - V budúcom roku by mali platy na Slovensku rásť rýchlejšie. Dôvodom je najmä pokračujúci nedostatok voľnej pracovnej sily, ktorý bude podľa personalistov nútiť zamestnávateľov zvyšovať mzdy. Naďalej by mal pritom pretrvávať dopyt zamestnávateľov po IT developeroch, inžinieroch kvality, záujem by však mal rásť aj o pracovníkov v priemyselnej výrobe.

Personalisti očakávajú, že firmy budú mať stále problém nájsť voľných ľudí. "Výsledkom bude stúpajúci tlak na zvyšovanie miezd aj nad rámec rastu produktivity práce. Miera nezamestnanosti by mala klesať pomalšie. Vylúčené nie je ani to, že jej úroveň už začne stagnovať. Dôvodom je štruktúra nezamestnaných, spomedzi ktorých je významná časť zamestnateľná iba ťažko," očakáva podpredseda predstavenstva personálno-poradenskej spoločnosti McRoy Group Luboš Sirota.

Podľa odhadov spoločnosti je v súčasnosti na Slovensku už vyše stotisíc neobsadených pracovných miest a ich počet neustále rastie. "Aktuálny nedostatok kvalifikovaných zamestnancov začína poškodzovať slovenskú ekonomiku a je väčším problémom než počet ľudí bez práce. Očakávame, že tento problém bude v budúcom roku ešte vypuklejší," upozorňuje Sirota. Zároveň odhaduje, že mzdy by mohli v budúcom roku stúpnuť o približne päť percent medziročne v nominálnom vyjadrení. Dá sa pritom očakávať, že platy budú opäť rásť rýchlejšie než produktivita práce.

Z hľadiska odvetví sa dopyt po zamestnancoch výraznejšie nemení. Prieskum personálnej spoločnosti Grafton Slovakia ukázal, že firmy budú mať stále záujem najmä o IT špecialistov, po ktorých je dopyt najmä v Bratislavskom kraji.

Trnavský región sa zase vďaka výhodnej lokalite, investičným stimulom a dopravnej infraštruktúre stal atraktívnym pre mnohé výrobné podniky. Zamestnávatelia tohto regiónu otvárajú najčastejšie pozície v oblasti manažmentu kvality. Ide o pozície, akými sú napríklad inžinier kvality so skúsenosťou s prácou s dodávateľmi, obchodný zástupca v oblasti techniky, procesný inžinier so skúsenosťou s výrobnými procesmi.

V Trenčianskom a Žilinskom kraji je vysoký dopyt po vysokoškolsky vzdelaných uchádzačov z oboru priemyselnej výroby, automobilového priemyslu, konštruktéroch, IT špecialistoch, kvalifikovaných špecialistoch vo výrobe. "Trh v týchto krajoch ovplyvňuje najmä konštantný nárast miezd takmer na všetkých pozíciách. S tým sa spája väčšie sebavedomie kandidátov a ich väčší apetít pri zmene zamestnania či výbere toho nového," priblížil oblastný manažér Grafton Slovakia Miroslav Garaj.

Zamestnávatelia Nitrianskeho kraja vyhľadávajú pracovné sily z oblasti IT, výrobného sektora a financií.

Košický a Prešovský kraj zase vedie súboj o zamestnancov v oblasti výroby. "Budúci zamestnávatelia poskytujú kandidátom rôznorodé nefinančné benefity, napríklad možnosť ubytovania a dopravy do zamestnania, príspevky na mobilitu kandidáta. Na východe krajiny evidujeme i nárast záujmu kandidátov zo zahraničia, predovšetkým z Ukrajiny. Nasledujú kandidáti z Blízkeho východu, predovšetkým z Indie, ktorí majú záujem pracovať v IT oblasti," dodal Garaj.