Dnes o 09:58 Dobrovoľníci cez sviatky pomáhajú najmä seniorom či ľuďom bez domova

Počas sviatkov je stále aktuálna pomoc ľuďom bez domova.

Ilustračná snímka — Foto: archív DS Vŕba - Dominika Brchnelová

Bratislava 25. decembra (TASR) – Dobrovoľníci pomáhajú počas vianočných sviatkov v Bratislavskom kraji najmä pri koledovaní, pečení vianočného pečiva, ale aj pri varení a rozdávaní jedla pre seniorov či ľudí bez domova. Pre TASR to uviedla výkonná riaditeľka a koordinátorka dobrovoľníkov Bratislavského dobrovoľníckeho centra (BDC) Gabriela Podmaková.

Počas sviatkov je stále aktuálna pomoc ľuďom bez domova. "Záujemcovia sa môžu ozvať do rôznych organizácií, ktoré pracujú s touto cieľovou skupinou a ktorí zároveň vedia zapojiť aj dobrovoľníkov, čiže napríklad do Nocľahárne Depaul, Kresťania v meste a podobne, a priamo u nich sa informovať, kedy a akú dobrovoľnícku pomoc potrebujú," priblížila Podmaková. V prípade, že počas sviatkov vonkajšie teploty klesnú hlboko pod bod mrazu, budú tieto organizácie, ale aj hlavné mesto hľadať veľký počet dobrovoľníkov. Tí by potom pomáhali sociálnym pracovníkom na vybraných miestach v Bratislave a rozdávali teplé nápoje.

O pomoci a dobrovoľníctve sa podľa jej slov hovorí hlavne počas Vianoc. Ako tvrdí, na jednej strane je to dobré, pretože ľudia sa dozvedia o tom, čo je naozaj akútne. Na druhej strane je však faktom, že počas Vianoc je dobrovoľníckych ponúk veľmi málo. "Dôvodom je, že predsa len hovoríme o sviatkoch. Ak chcú však ľudia pomáhať počas sviatkov, tak je im jedno kde pomôžu. V tomto nie sú veľmi vyberaví. Ak by som však musela vybrať nejakú oblasť, na ktorú sa keď tak pýtajú, sú to práve seniori a ľudia bez domova," podotkla Podmaková. Väčšina ponúk pre dobrovoľníkov bola podľa nej už minulý týždeň obsadená, ľudia sa však stále môžu hlásiť, ak im nevadí dozvedieť sa o akcii a ísť pomôcť na poslednú chvíľu.